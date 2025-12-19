El pueblo de Sevilla que cada año se transforma en una postal navideña: con mercadillos, luces y los mejores mantecados

Fue en el siglo XIX cuando se empezaron a elaborar estos dulces en la época de frío con la manteca de cerdo que sobraba de las casas más pudientes. Estas creaciones culinarias se conocían como mantecates y, con el paso del tiempo, fueron evolucionando hasta convertirse en los actuales mantecados, dulce por excelencia de la Navidad que tiene en Estepa su cuna y mayor referente.