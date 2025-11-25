Este es el pueblo de Sevilla perfecto para visitar en otoño por sus bosques y paisajes: es considerado la capital de las setas

Se trata de Constantina, una localidad incluida en el Parque Natural de la Sierra Norte con amplias dehesas que, durante esta época, se inunda de visitantes en busca de uno de sus tesoros más preciados del pueblo y uno de sus mayores emblemas: las setas, que crecen por la inmensidad de senderos que recorren el municipio y su entorno natural, en el que también es común encontrar toda clase de fauna silvestre como la nutria, gato montés, jabalí, ciervo o gamo.