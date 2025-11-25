Este es el pueblo de Sevilla perfecto para visitar en otoño por sus bosques y paisajes: es considerado la capital de las setas

Sevilla tiene uno de los mejores pueblos para conocer en otoño / Elena Zolotova

En pleno corazón de la Sierra Morena sevillana, existe una localidad ubicada a apenas una hora de la capital hispalense que ofrece a sus visitantes los paisajes más impresionantes y rebosantes de naturaleza perfectos para visitar en otoño por el cambio de colores que ofrecen sus bosques de encinas, alcornoques, castaños, pinos y olmos.

Se trata de Constantina, una localidad incluida en el Parque Natural de la Sierra Norte con amplias dehesas que, durante esta época, se inunda de visitantes en busca de uno de sus tesoros más preciados del pueblo y uno de sus mayores emblemas: las setas, que crecen por la inmensidad de senderos que recorren el municipio y su entorno natural, en el que también es común encontrar toda clase de fauna silvestre como la nutria, gato montés, jabalí, ciervo o gamo.

Adriana Fernández

Un elemento que cobra tal importancia en este municipio sevillano que incluso se considera la capital de las setas de Andalucía, un emblema que cobra especial relevancia este mes de noviembre con sus ya tradicionales Jornadas Micológicas, que este año cumplieron su edición número 29 y que tuvo a las setas, los productos que se pueden elaborar con ellas y los vinos de la zona sus principales protagonistas.

Hongo en un bosque

Hongo en un bosque

 / imdat Demir

Este municipio de Sevilla se convirtió en el epicentro de las setas

De ese modo, la localidad se llenó de toda clase de eventos relacionados con este manjar desde el 14 de noviembre hasta el día 16, como talleres, degustaciones, exposiciones, salidas guiadas y conferencias, así como charlas especializadas y concursos, lo que convirtieron Constantina en el epicentro de las setas de todo el país.

Pero no solo de setas bebe la riqueza natural de Constantina, sino que su privilegiada ubicación permite a sus habitantes y visitantes disfrutar de diversidad de actividades al aire libre como la escalada, pesca o equitación, así como su principal atracción, sus rutas de senderismo, con innumerables caminos que permiten disfrutar de la belleza más salvaje de la zona, como los senderos de Los Castañares, La Jurdana o el Cerro del Hierro.

Grupo de personas haciendo senderismo

Grupo de personas haciendo senderismo

 / Nestor Martinez Nieva

Monumentos de Constantina, el pueblo de Sevilla perfecto para visitar en otoño

Y para quienes prefieran una visita más monumental, Constantina cuenta con casas señoriales de estilo mudéjar y neoclásicas diseminadas por todo su centro histórico, declarado de Interés Histórico Artístico.

Además, este municipio tiene en su barrio de la Morería uno de sus principales bastiones, en el que se pueden contemplar los vestigios de la arquitectura árabe original de la zona. Asimismo, sus visitantes pueden contemplar la belleza y riqueza patrimonial de su castillo y el monumento al Sagrado Corazón, en el que la imagen de Jesús bendice al pueblo.

Castillo de Constantina, Sevilla

Castillo de Constantina, Sevilla

 / Antonio Ciero Reina

Entre sus principales elementos patrimoniales también destacan la iglesia del Hospital San Juan de Dios, la parroquia Santa María de la Encarnación, la ermita de Nuestro Padre Jesús, el Jardín de la Carretería o la Iglesia de la Encarnación, entre otros muchos. Una amplia riqueza monumental, natural y paisajística que hacen de Constantina un lugar perfecto para visitar este otoño.

