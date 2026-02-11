El pueblo de Sevilla que fue una fábrica de emperadores romanos: fue la primera ciudad romana fundada en Hispania y está declarada Conjunto Arqueológico

Dentro de éste, la provincia de Hispania, que ocupaba la totalidad de la península ibérica, era una de las provincias más prósperas del Imperio; tal es así que tres de los emperadores que tuvo roma nacieron en ella: Trajano, Adriano y Teodosio I. Este último, que gobernó a finales del siglo IV, nació en la antigua Cauca, actual Segovia. Por su parte, los otros dos emperadores, que ascendieron al poder entre finales del siglo I y principios del II, nacieron en una ciudad que se encuentra a muy pocos kilómetros de la actual Sevilla.