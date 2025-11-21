Este pueblo de Sevilla se convierte en una pequeña Laponia esta Navidad

La ubicación del parque es inmejorable, en lo que a comunicación se refiere, ya que va a permitir que los visitantes puedan ir desde el centro de Dos Hermanas andando, ya que está a tan solo 5 minutos. Va a contar además con miles de plazas de aparcamiento gratis en el mismo recinto. Y para los que se dispongan a ir en tren, se encuentra muy cerca de la estación del Arenal y del apeadero de Cantaelgallo.