El pueblo de Sevilla que acaba de abrir su parque de agua gratuito con atracciones acuáticas para todas las edades: horarios y ubicación
Este recinto dispone de todo tipo de juegos como chorros, lluvia artificial y cubos basculantes.
Ocio refrescante al aire libre totalmente gratuito. Puede parecer un objetivo demasiado ambicioso y difícil de lograr para las familias, pero es lo que ofrecen parques de agua como el instalado en el Parque de los Álamos de Bormujos, Sevilla, que ya está en marcha y disponible para visitar sus atracciones para todas las edades y con entrada completamente libre.
De ese modo, desde este pasado miércoles, vecinos y visitantes pueden acudir a este entorno situado en pleno centro de Bormujos en el que los más pequeños pueden disfrutar de una amplia variedad de atracciones y juegos acuáticos sin tener que abonar un solo euro.
Chorros, lluvia artificial y cubos basculantes para los niños en Sevilla
Para ello, el parque 'splash' del Parque de los Álamos cuenta con elementos interactivos y atracciones para todas las edades, con juegos como los chorros de agua, los resortes activables, los elementos de lluvia artificial o los cubos basculantes que arrojan sobre los usuarios un torrente de agua fresca.
Además, en este lugar pueden jugar con distintos tipos de grifos y estructuras, diseñadas específicamente para que los menores puedan divertirse y refrescarse durante todo el verano.
Horario, mantenimiento y servicios del Parque de los Álamos de Bormujos
Este parque de agua, situado en la calle Pablo Coso Calero Maestro Nacional de Bormujos, comenzó su actividad este pasado miércoles y estará disponible de lunes a domingo, a excepción de los martes, que cerrará para llevar a cabo las tareas de mantenimiento y limpieza. El recinto acuático se podrá visitar tanto durante la mañana como la tarde, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.
De igual modo, en el Parque de los Álamos, los menores pueden encontrar una amplia variedad de atracciones y juegos para todas las edades y necesidades, así como un bar en el que las familias pueden tomar un aperitivo mientras los niños juegan.
Fuente: El Correo de Andalucía
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