El pueblo de Segovia que mantiene sus calles como en la Edad Media: con tres culturas por bandera y un castillo espectacular

Fruto de la convivencia de las tres culturas medievales quedan algunos vestigios como la Judería, la calle de Morería o la necrópolis musulmana de Santa Clara. Así como los palacios y las casas nobles que se reparten por todo Cuéllar, como el Palacio del Rey don Pedro I de estilo románico o el Palacio de Santa Cruz del mudéjar tardío. Todo esto y mucho más es lo que tiene Cuéllar por ofrecer, el pueblo medieval segoviano por excelencia.