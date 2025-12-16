El pueblo de Segovia que mantiene sus calles como en la Edad Media: con tres culturas por bandera y un castillo espectacular
Este pueblo segoviano es uno de los más bonitos de la provincia, está perfectamente conservado y tiene edificios impresionantes.
La Edad Media penetró con fuerza en la Península Ibérica. Fue un periodo largo, que se extendió desde el siglo V hasta el XV. En este tiempo, pasó de estar en manos de los reinos visigodos a ser conquistada por los musulmanes y de nuevo reconquistada por los cristianos. Diez siglos dan para mucho y el gran número de pueblos medievales que se reparten por todo el país es buen ejemplo de ello.
La provincia de Segovia, en Castilla y León, puede presumir de ser hogar de algunos de los más bonitos. No son pocos los nombres que aparecen en nuestras cabezas, desde Pedraza hasta Ayllón; pero hoy vamos a viajar hasta Cuéllar, declarado Conjunto Histórico-Artístico. La villa fue morada de tres culturas, judía, cristiana y musulmana, y eso es lo que hoy reflejan sus calles.
Ya solo el escudo del pueblo habla de su importancia medieval. En él aparece un rocín que se dice que dicen que es el que montaba Almanzor cuando murió a las puertas de la muralla. También hay quien afirma que hace referencia a sus primeros repobladores, que debían ser caballeros con la capacidad de salir corriendo si contraatacaban los musulmanes.
Un castillo como máximo símbolo de la villa
Cuéllar es una villa única, concebida como una fortaleza de principio a fin donde cada edificio forma parte de ella. Los templos, construidos con yeso y ladrillo, son de estilo mestizo, a mitad de camino entre la arquitectura árabe y la hispana. Símbolo de ello es el castillo de los Duques de Alburquerque, que ha presenciado el ir y venir de las culturas por el pueblo desde el siglo XI que se erigió.
Se ubica en la zona más alta del pueblo y hoy se hacen visitas teatralizadas por él. Es de estilo ecléctico, combinando el mudéjar, el gótico y el renacentista, aunque es el último el que más predomina. Ha tenido múltiples usos: de alojamiento para reyes y artistas, de cárcel para los presos políticos durante la guerra civil española, de cuartel durante la guerra de la Independencia...
Iglesias y conventos de estilo mudéjar
Se trata del edificio más emblemático, con unos impresionantes torreones y un amplio patio de armas renacentista. Pero esto no es todo, pues las iglesias mudéjares también son un importante símbolo de Cuéllar como villa medieval. De todas ellas destaca la de San Martín, por su excelente estado de conservación y por albergar el Centro de Interpretación del Arte Mudéjar.
También llaman la atención la iglesia de San Andrés, con una planta casi perfecta; la de San Esteban, que servía como espolón para cerrar el muro de la ciudadela e incluye la necrópolis como parte del Parque Arqueológico Medieval de San Esteban; la de San Pedro del siglo XIII; la de El Salvador, de estilo mudéjar; o el Convento de San Basilio, abandonado desde el siglo XIX.
Fruto de la convivencia de las tres culturas medievales quedan algunos vestigios como la Judería, la calle de Morería o la necrópolis musulmana de Santa Clara. Así como los palacios y las casas nobles que se reparten por todo Cuéllar, como el Palacio del Rey don Pedro I de estilo románico o el Palacio de Santa Cruz del mudéjar tardío. Todo esto y mucho más es lo que tiene Cuéllar por ofrecer, el pueblo medieval segoviano por excelencia.
Síguele la pista
Lo último