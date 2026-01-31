Este es el pueblo secreto a las afueras de Madrid en el que podrás disfrutar de la nieve: hasta Pedro Sánchez lo elige para desconectar

Si lo que buscas es una escapada tranquila y relajante en la naturaleza, tanto como si eres amante del senderismo, la pesca, el ciclismo de montaña o la escalada, Peguerinos podría ser tu próxima parada. Ubicado en un valle rodeado de montañas y ríos, Peguerinos es conocido por sus impresionantes paisajes naturales y rutas para explorar la zona. A tan solo unos kilómetros del embalse de la Aceña-Peguerinos, rodeado de pino y robles, y en las cercanías de la Sierra de Guadarrama, no es raro encontrarse a deportistas (tales como el propio presidente) y otros amantes de la naturaleza explorando esta pequeña localidad.