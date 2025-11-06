El pueblo rural de Andalucía perfecto para hacer una escapada de otoño: a los pies de Sierra Nevada, es un lugar con mucho duende
Situado en un maravilloso entorno natural de la comarca de la Vega de Granada, celebra uno de los mercados medievales más reconocidos de la zona.
Repleta de pueblos y paisajes de ensueño, la provincia de Granada es una de las mejores destinaciones de la península para visitar durante unos días este noviembre. Con interminables rutas de senderismo que recorren el territorio -atravesando las cimas de Sierra Nevada y hermosos pueblos-, Granada también ofrece experiencias únicas para aquellos que la visitan, como espectáculos de flamenco en vivo, balnearios y baños árabes, o una más que excelente gastronomía.
En el sur de la provincia, a tan sólo media hora en coche de la ciudad de Granada, se encuentra un auténtico tesoro, situado a los pies de Sierra Nevada (algunas de las pistas de la estación de esquí transcurren dentro del término municipal del pueblo) y con lugares emblemáticos por descubrir.
Con una población superior a los 2.300 habitantes, el pueblo de Dílar se encuentra a orillas del río de su mismo nombre. Si bien ésta es la mejor época para visitar el municipio, es verdad que desprende magia a lo largo de todo el año, pues según dice la leyenda el pueblo está repleto de duendes.
Una visita al municipio
El monumento más destacado del municipio es la Parroquia de la Inmaculada Concepción, construida en el 1627, con una nave rectangular con cubierta de madera y frescos de estilo barroco que decoran sus paredes
En las afueras del pueblo se encuentra la Ermita de Nuestra Señora de las Nieves, construida en el año 1796 con planta de cruz griega, y en cuyo interior alberga una imagen de la Patrona de Dílar y Sierra Nevada. Es la única de los varios santuarios y ermitas construidos en Sierra Nevada en honor de la Virgen de las Nieves que se conserva. Justo al lado del recinto se encuentra el Parque de la Ermita, un pequeño enclave natural ideal para descansar o hacer un picnic en familia.
Destacan también la Casa de Pilatos, una casa solariega del siglo XVII que se encuentra junto a la Parroquia de la Inmaculada Concepción, y que fue convertida en una sala de exposiciones y reuniones por el ayuntamiento; y el castillo del primer marqués de Dílar, Pablo Díaz Ximénez, construido en el 1888 y cuya fachada se inspira en la Alhambra de Granada.
Para poder descubrir las impresionantes rutas de senderismo de la zona hace falta trasladarse al área recreativa “Río Dílar”, situada a menos de cinco kilómetros del núcleo urbano del pueblo. Una vez allí, son varias las rutas tanto de senderismo como de bicicleta que transitan por la zona: como el sendero hasta la cascada del río Dílar, o la ruta BTT Piedra Ventana-Ermita Vieja que discurre por algunas de las sendas de mayor belleza de la zona.
Igualmente puedes intentar recorrer un tramo del Sendero Sulayr, cuyo recorrido total tiene una longitud de más de 300 kilómetros y discurre alrededor de Sierra Nevada.
El Duende de Dílar
Desde 2023, el pueblo celebra, a mediados de noviembre, el Mercado Medieval del Duende. Situado en la Calle del Agua, este año se celebrará los días 14, 15 y 16 de noviembre, y revivirá la historia y cultura de la Edad Media del pueblo.
A lo largo de estos tres días, los visitantes podrán disfrutar de infinidad de actividades, con puestos de artesanía, gastronomía, y animación y espectáculos. Convertido en cita imprescindible de la comarca, el mercado ofrece un ambiente medieval único, pues además de productos artesanales, también habrá puestos de objetos de decoración de madera y metal, calzado, e incluso armas.
