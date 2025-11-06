El pueblo rural de Andalucía perfecto para hacer una escapada de otoño: a los pies de Sierra Nevada, es un lugar con mucho duende

En las afueras del pueblo se encuentra la Ermita de Nuestra Señora de las Nieves, construida en el año 1796 con planta de cruz griega, y en cuyo interior alberga una imagen de la Patrona de Dílar y Sierra Nevada. Es la única de los varios santuarios y ermitas construidos en Sierra Nevada en honor de la Virgen de las Nieves que se conserva. Justo al lado del recinto se encuentra el Parque de la Ermita, un pequeño enclave natural ideal para descansar o hacer un picnic en familia.