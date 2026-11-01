El pueblo de menos de 4.000 habitantes con una romería histórica donde se come el mejor rabo de toro de España: "Aunque lleve años trabajando lejos, los cimientos de mi cocina son gaditanos"

A poco más de media hora de Valencia capital, entre las montañas de la comarca de La Costera, se encuentra La Llosa de Ranes. Este municipio de apenas 3.765 habitantes se ha convertido de golpe en una parada obligatoria para los amantes del buen comer. El culpable de poner a este pueblo en el mapa gastronómico nacional es el chef gaditano Pablo Vela, quien desde los fogones de su restaurante local ha logrado alzarse con el primer premio del prestigioso certamen nacional Rabou, coronando su propuesta como el mejor rabo de toro de España.

Ayuntamiento de La Llora de Ranes / Wikimedia Commons / 19Tarrestnom65

Pero más allá de la excusa gastronómica que supone probar este guiso premiado, La Llosa de Ranes tiene ese encanto de los pueblos de interior que siempre merecen una visita. Un rincón donde la historia del siglo XV, las vistas panorámicas desde su ermita y el sonido constante del agua de sus fuentes son una excusa más que suficiente para una escapada diferente que se sale de las rutas saturadas de otros puntos de la región.

Adriana Fernández

Una romería con raíces en el siglo XV y un mirador de infarto

El mayor tesoro monumental del municipio se encuentra en lo alto de la cercana montaña de Santa Ana. Allí te espera la ermita homónima, un bello templo de estilo gótico mandado construir en el siglo XV con el patrocinio de la célebre familia Borja. El edificio conserva aún los escudos tallados de esta dinastía, los de Xàtiva y los del antiguo Reino de Valencia.

Ermita de Santa Anna en la localidad de Llosa de Ranes, Valencia / Istock / A

Cada 1 de mayo, el pueblo celebra su histórica romería, una tradición que se remonta al año 1443 y en la que la imagen de la virgen es trasladada en una carroza tirada por caballos hasta lo alto de la cumbre. Si hay que elegir una fecha para la visita, sin duda es esta, pero aunque no coincidas con el día de la fiesta, subir hasta la ermita en cualquier época del año es un auténtico regalo para la vista. Desde su mirador tienes una panorámica espectacular que abarca toda la comarca de La Costera y alcanza en días despejados la Ribera Alta. A muy poca distancia podrás ver también los antiguos Baños de Santa Ana, un histórico balneario de aguas termales que ahora cuenta con una piscina y sigue usándose como espacio de ocio y descanso.

Paseo entre fuentes, lavaderos y casonas con historia

Al bajar hacia el casco urbano te espera una caminata muy agradable para hacer totalmente a pie. Qué gusto da pasear por calles estrechas que mantienen ese sabor de vida de pueblo y por donde parece que nunca ha pasado alguien que no haya vivido aquí. Por el camino verás el vínculo histórico de sus vecinos con el aprovechamiento del agua. ¿Cómo? Fácil: vas a tropezarte con fuentes tradicionales como la Font de l'Església o la Font del Racó, y especialmente al llegar a La Glorieta, donde se conserva perfectamente restaurado el antiguo lavadero público municipal.

Font de l'Església / Wikimedia Commons / 19Tarrestnom65

Durante el paseo, párate ante la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, levantada en el siglo XIX, y acércarte también a la pintoresca ermita del Cristo del Milagro, del siglo XVIII. Si quieres entender mejor cómo era la vida cotidiana en la comarca antes de la llegada de la modernidad, entra en la Casa del Pou. Esta antigua casona burguesa, que en su día albergó el Ayuntamiento, es donde hoy se encuentra el museo etnológico dedicado a los oficios artesanos, la agricultura local y las costumbres de la zona.

Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora / Wikimedia Commons / 19Tarrestnom65

De El Puerto de Santa María a Valencia: la historia detrás del mejor rabo de toro

Tras formarse en la Escuela de Hostelería de Cádiz y acumular 16 años de experiencia como jefe de cocina en hoteles de España y el Reino Unido, Pablo Vela decidió emprender su propio proyecto en La Llosa de Ranes abriendo el restaurante La Fartona. "Aunque lleve años trabajando lejos, los cimientos de mi cocina son gaditanos", declaraba Vela al Diario de Cádiz, y añadía que para él "es un orgullo enorme llevar a El Puerto de Santa María y a mi provincia por bandera allá donde cocine".

El local nació con un concepto informal centrado en pizzas al estilo Detroit y hamburguesas de autor, pero Vela ha demostrado que la alta técnica adquirida en su trayectoria encaja a la perfección con la cocina tradicional de chup-chup.

Su receta de rabo de toro conquistó por unanimidad al jurado del certamen Rabou, celebrado en Algemesí, compitiendo en directo contra grandes profesionales del sector. ¿El secreto del éxito? Combinar la materia prima local con el sello inconfundible de su tierra natal.