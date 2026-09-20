El pueblo románico perfecto para recorrer a pie y comer los mejores torreznos del mundo: la galería porticada más antigua de España, una inscripción de 1081 y un concurso mundial que se falla aquí al lado

La piedra rojiza de las iglesias, las calles a la sombra del castillo y el Duero al fondo te van a contar de un vistazo la historia de San Esteban de Gormaz. Esta villa soriana, declarada Conjunto Histórico-Artístico, conserva dos joyas del románico, restos de su recinto amurallado, bodegas excavadas en la roca y un imponente puente medieval que cruza el río.

Claustro románico con arcos de piedra en la iglesia de San Miguel en el pueblo de San Esteban de Gormaz. / Istock / Jose Miguel Sanchez

Vas a poder recorrer casi todo su patrimonio a pie y sin dar grandes caminatas. Tu paseo arranca en las calles del casco histórico y termina, si te apetece seguir el cauce, junto a la ribera. Pero hay dos razones de peso para que hagas una parada prolongada: una iglesia con una enigmática inscripción del año 1081 y una tradición gastronómica que ha llevado a uno de sus restaurantes a ganar el codiciado certamen de El Mejor Torrezno del Mundo.

Sara Fernández García

La galería que te traslada al año 1081

Tu primera parada obligatoria debe ser la iglesia de San Miguel. Cuando te pones frente a su galería porticada, estás contemplando uno de los ejemplos más antiguos del románico castellano, fechado exactamente en 1081, según respalda el Proyecto Cultural Soria Románica. La fecha la vas a encontrar grabada en uno de los canecillos (la cabeza de la viga) de la arcada, justo al lado de la figura de un monje que sostiene un libro.

La iglesia románica de San Miguel en San Esteban de Gormaz / Istock / Jose Miguel Sanchez

La inscripción, además, identifica a su creador con la frase: “IVLIANVS MAGISTER FECIT”. Aunque durante años la lectura de esta fecha generó debate entre los historiadores (algunos interpretaron que decía 1111), los análisis oficiales confirmaron la fecha de 1081. Además de en la inscripción, fíjate en los capiteles y canecillos donde veras figuras humanas, animales e influencias islámicas. Esta galería no era solo decoración, ya que estos sopórtales funcionaban como punto de reunión social para los vecinos de la época.

Después, sube hasta Nuestra Señora del Rivero, el otro gran templo románico de la villa, levantado en la primera mitad del siglo XII. Cuenta también con su propia galería porticada con capiteles tallados.

Un paseo entre el castillo, la muralla y el río

En tu paseo por el pueblo, verás cómo el casco antiguo se despliega por la ladera coronada por las ruinas de su fortaleza defensiva mientras las callejuelas van bajando hacia el cauce del río. Atraviesa el Arco de la Villa (la antigua puerta de la muralla), cruza la plaza Mayor y avanza por la calle Mayor para ir conociendo este pueblo poco a poco.

Si subes a lo alto del castillo, vas a contemplar lo que queda de sus paredes de muralla levantadas directamente sobre la peña. Desde allí ves la villa y el puente y, como siempre ocurre desde las alturas de los pueblos con historia, notarás la importancia estratégica que tuvo este punto durante la Reconquista en la línea del Duero.

Puente medieval sobre el río Duero a su paso por San Esteban de Gormaz / Istock

Al bajar de nuevo, acércate al puente medieval de 16 ojos. Se levantó sobre un paso de origen romano y fue fundamental para cruzar el río durante la Edad Media. Desde allí puedes continuar el paseo por la orilla o enlazar con la Senda del Duero (GR-14) entre viñedos. Y no olvides buscar sus tradicionales bodegas excavadas en la roca, muestra viva de la arraigada cultura vitivinícola de la Ribera del Duero soriana. Aquí hay más de 300 galerías en las laderas bajo el castillo.

El torrezno que conquistó el campeonato del mundo

Tras la caminata te espera el momento gastronómico. San Esteban de Gormaz vive volcado con el Torrezno de Soria (protegido por su propia Marca de Garantía), hasta el punto de que la villa es sede habitual de las clasificatorias del concurso El Mejor Torrezno del Mundo. En 2025, por ejemplo, celebró aquí su segunda fase eliminatoria

Torrezno de Soria. / Istock / Ana Gonzalez

Como no podía ser de otra manera, la vinculación con este manjar no se queda en la organización. El Restaurante Antonio, ubicado en el municipio, se proclamó campeón en la categoría profesional de la edición de 2023, trayéndose el título a la villa. Además, volvió a clasificarse como finalista en las ediciones de 2024 y 2025 (tomando el relevo en 2026 el Bar El Volante, de Ólvega).

Por eso, el plan aquí está claro: empieza la mañana bajo los arcos medievales de San Miguel, sube hasta el Rivero, mira el horizonte desde el castillo y baja a pasear junto al Duero. Y para cerrar la visita, busca una mesa para probar un auténtico torrezno soriano con su corteza crujiente y dorada.