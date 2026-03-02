El pueblo de La Rioja donde crece una planta que no verás en ningún otro lugar del mundo: un tesoro botánico que podrás ver subiendo por una ruta de alta montaña
Solo crece por encima de los 2000 metros de altura, por lo que verla requiere un esfuerzo.
La Rioja es una de las comunidades autónomas más infravaloradas de España. Logroño, Laguardia, Briones y Santo Domingo de la Calzada son solo 4 de todos los lugares que este pequeño lugar esconde. Sin embargo, su belleza no se queda ahí, ya que cuenta con una naturaleza espectacular. Es más, incluso es el hogar de una planta única en el mundo.
Crece en zonas de alta montaña de la Sierra de la Demanda, por lo que para verla hay que adentrarse de lleno en ella. Si eres ‘fan’ de las rutas y el senderismo, estás de suerte, porque hay varias desde distintos pueblos de la zona en las que te la encontrarás. Sin embargo, según nuestro criterio, la mejor es una que sale desde uno de los pueblos más bonitos de la provincia y con la que podrás tocar el techo de La Rioja.
La primera villa turística
El pueblo del que hablamos es Ezcaray, con algo más de 2000 habitantes y nombrado la Primera Villa turística de La Rioja. Aparte del senderismo, uno de sus principales reclamos turísticos es la estación de esquí de Valdezcaray, situada muy cerca de la localidad. No obstante, también tiene un patrimonio impresionante.
Algunos ejemplos de ello son la Iglesia de Santa María la Mayor, construida con sillería en el siglo XII con un origen románico y reconstruida más adelante en estilo gótico; el Palacio del Ángel, construido en el siglo XVIII; la Casa de los Gil de la Cuesta, también conocida como "Casa de Los Merinos"; el Palacio del Arzobispo Barroeta, construido en 1766; y la Ermita de la Virgen de Allende, un edificio barroco del siglo XVIII.
Una ruta muy especial
Tras visitar el pueblo, es hora de preparar la ropa y el calzado y comenzar una de las rutas más impresionantes de la zona. La ida dura aproximadamente 4 horas y media, y tiene un recorrido de casi 14 kilómetros. Tiene un desnivel de más de 1500 metros que, si lo sumas a su duración y longitud, hace que sea una ruta algo complicada. Si no te ves capaz, no te preocupes, hay una opción más sencilla que comienza desde la estación de esquí de Valdezcaray.
El destino final es el Pico San Lorenzo, también conocido como el techo de la Rioja debido su altura de más de 2200 metros, que lo convierte en el punto más alto de la comunidad autónoma. Aunque es una ruta difícil, el paisaje merece la pena, sobre todo según vas subiendo y ves todo desde arriba.
El tesoro que espera en la cima
Una vez llegues a la cima del Pico San Lorenzo, aparte de sentirte pleno por haber aguantado sus casi 14 kilómetros, si tienes suerte va a haber algo muy especial esperándote: una planta que no existe en otro lugar del mundo. Se llama androsela riojana y cuenta con flores de colores rosados prácticamente blancos. Es única en la Rioja y solo crece en pastizales por encima de los 2000 metros, por lo que hay que hacer un esfuerzo para verla.
