El pueblo de La Rioja donde crece una planta que no verás en ningún otro lugar del mundo: un tesoro botánico que podrás ver subiendo por una ruta de alta montaña

Crece en zonas de alta montaña de la Sierra de la Demanda, por lo que para verla hay que adentrarse de lleno en ella. Si eres ‘fan’ de las rutas y el senderismo, estás de suerte, porque hay varias desde distintos pueblos de la zona en las que te la encontrarás. Sin embargo, según nuestro criterio, la mejor es una que sale desde uno de los pueblos más bonitos de la provincia y con la que podrás tocar el techo de La Rioja.