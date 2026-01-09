El desconocido pueblo de La Rioja que es perfecto para una escapada rural: a una hora de Logroño, con más de diez siglos de historia y un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad
Se trata del único municipio de la comunidad que posee un elemento perteneciente a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Los primeros monumentos españoles que entraron a formar parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, en el año 1984, fueron la Alhambra y Generalife de Granada, la Catedral de Burgos, la Mezquita-Catedral de Córdoba, el Escorial de Madrid, y varias de las obras de Antoni Gaudí en Barcelona. Actualmente, ya son cincuenta los monumentos españoles que encontramos en dicha lista.
Si bien la mayoría de estos conjuntos monumentales los encontramos en grandes ciudades, o lugares muy concurridos por la población, hay otros que se esconden en poblaciones de menor tamaño, al resguardo del mundo. Pero esto no significa que su belleza y relevancia sean menores; de hecho, el que no sean tan conocidos por el gran público los hace todavía más especiales.
Dos monasterios por el precio de uno
En el corazón de La Rioja, al pie de la sierra de la Demanda, se encuentra San Millán de la Cogolla, un pequeño pueblo de poco más de 200 habitantes que durante siglos ha estado vinculado al Camino de Santiago.
Pueblo de gran tradición monástica (fue aquí donde, en el siglo VI, San Millán buscó refugio espiritual), San Millán de la Cogolla es conocido por su condición de cuna del castellano, ya que en la localidad se conservan los primeros documentos escritos en dicha lengua. Estos escritos, datados del siglo X y conocidos como “Las Glosas Emilianenses”, se conservan en el monasterio de San Millán, fundado en el siglo VI d.C. y constituido por los monasterios de San Millán de Suso y San Millán de Yuso, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad en 1997.
Situado en la zona más elevada del pueblo, San Millán de Suso es el más antiguo de los dos monasterios, y acoge el sepulcro del santo. Su construcción empezó a finales del siglo VI, pero hasta el siglo XI fue ampliado en distintas ocasiones. Este hecho se hace evidente cuando nos fijamos en la superposición de estilos artísticos que se pueden apreciar: del visigótico del primitivo núcleo a la iglesia mozárabe de finales del siglo X, o las esculturas de San Millán junto a sus discípulos de claro estilo románico.
En uno de los extremos del pueblo se halla el otro monasterio, San Millán de Yuso, datado de mediados del siglo XI y conocido como “El Escorial riojano”. Desafortunadamente, de la edificación original no se conserva ningún rastro. El monasterio que podemos visitar actualmente empezó a construirse a mediados del siglo XVI, y destaca sobre todo la iglesia, que consta de tres naves y crucero con bóvedas estrelladas.
Una villa de profunda tradición monástica
Dando un paseo a través de las calles de San Millán de la Cogolla uno puede encontrar auténticas maravillas. Es el caso de las ermitas de San Roque, que hoy en día atiende el culto ordinario, y la de Santa Potamia, quien fuera discípula directa de San Millán y gracias a la que conocemos muchos detalles acerca de la vida del santo.
Un sitio muy interesante por visitar en el pueblo es la Fábrica de Harinas La Gloria. En su origen era uno de los siete molinos del monasterio de Yuso, pero en 1902 fue transformado en la Fábrica de Harinas. Aunque hoy en día no está en funcionamiento, la visita vale mucho la pena. Además de la antigua fábrica, hoy centro de interpretación, y los almacenes, convertidos en una cafetería, el complejo cuenta con la antigua casa de los molineros, que actualmente es una casa rural.
Por los alrededores de la villa existen también varios senderos por los que dar un agradable paseo rodeado de un entorno natural de lo más mágico. El más conocido de todos es el desvío del Camino de Santiago que pasa por las inmediaciones del pueblo; aunque oficialmente no forma parte del Camino, es muy habitual ver a peregrinos que se desvían ligeramente de la ruta y aprovechan para conocer el pueblo.
Síguele la pista
Lo último