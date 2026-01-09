El desconocido pueblo de La Rioja que es perfecto para una escapada rural: a una hora de Logroño, con más de diez siglos de historia y un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad

Un sitio muy interesante por visitar en el pueblo es la Fábrica de Harinas La Gloria. En su origen era uno de los siete molinos del monasterio de Yuso, pero en 1902 fue transformado en la Fábrica de Harinas. Aunque hoy en día no está en funcionamiento, la visita vale mucho la pena. Además de la antigua fábrica, hoy centro de interpretación, y los almacenes, convertidos en una cafetería, el complejo cuenta con la antigua casa de los molineros, que actualmente es una casa rural.