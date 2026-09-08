El pueblo ideal para recorrer a pie y comer "la mejor fabada de Asturias”: Reserva de la Biosfera de la Unesco y una arquitectura tradicional de hórreos perfectamente conservada

Taramundi es ese rincón del occidente asturiano que se ubica en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Oscos-Eo y Tierra de Burón, declarado en 2007 por la Unesco y conocido históricamente como el germen del turismo rural en España y un auténtico museo vivo al aire libre. No podemos hablar de Taramundi sin mencionar que es la cuna del trabajo artesanal, famoso por su dominio del hierro y la madera gracias al trabajo de sus ferreiros y navajeros. Actualmente, conservan la tradición del calzado artesanal de montaña y de la cultura vaqueira, reflejadas en piezas como las emblemáticas madreñas de madera o el calzado de cuero adaptado al barro y la montaña.

Adriana Fernández

Este pequeño pueblo de unos 545 habitantes es perfecto para aquellos amantes de las rutas y el senderismo, un plan perfecto para realizar en familia y disfrutar de su casco urbano. Si has tenido la oportunidad de visitarlo conocerás, su famosa “Ruta del agua”, una de las rutas más bonitas y emblemáticas de Asturias, una caminata circular perfecta para recorrer a pie que conecta bosques frondosos, ríos, caseríos tradicionales y conjuntos etnográficos donde el agua es el verdadero protagonista.

El Dato No te llevará más de 4 o 5 horas a un ritmo tranquilo, en total son 14 kilómetros adaptada para la mayoría de personas sin ningún tipo de dificultad. Además, su trayectoria no tiene ningún tipo de pérdida, su inicio y fin es en el propio pueblo de Taramundi.

A lo largo de tu ruta, tendrás paradas obligatorias como: el conjunto etnográfico de Os Teixois, una pequeña aldea, que a día de hoy sigue conservando el funcionamiento ingenios hidráulicos antiguos movidos por la fuerza del río, los Esquios, un pintoresco caserío donde se encuentran el Museo de la Cuchillería Tradicional, donde podrás ver trabajar a los ferreiros en directo o la Cascada de Salgueira, un desvío en la ruta donde se encuentra este pequeño salto de agua entre un frondoso bosque de castaños, robles y alisos.

Río Salgueira cayendo entre las piedras / Istock / MAP/APG

Taramundi: una villa con mucha historia

Tu primera parada obligatoria, su casco urbano donde te perderás por sus calles de piedra para admirar las fachadas de mampostería, los tejados de pizarra y sus característicos cabazos. En lo más alto del pueblo destaca La Iglesia de San Martín, La Rectoral, una antigua casa parroquial rehabilitada en 984 que supuso el nacimiento del turismo rural España ofreciendo las mejores vistas del valle, junto al Castro de Taramundi, un famoso yacimiento de origen astur y romano que se encuentra en lo más alto del pueblo y cuenta con paneles explicativos sobre los primeros pobladores de la zona.

El agua fluye por el molino de Mazonovo Escena del museo / Istock / Ra Fotografías

En la propia villa, se encuentra uno de los barrios más famosos, el Mazonovo, que más que un barrio es una pequeña aldea que se encuentra a tan solo unos metros del casco histórico. Un conjunto de casas junto a un popular mesón-restaurante, ideal para disfrutar de los platos más característicos de la gastronomía comarcal y regional. También está aquí el Museo de los Molinos de Mazonovo, con una interesante muestra de este tipo de construcciones anteriores a la época industrial y de cómo ayudaron a transformar y mejorar la forma de vida de los habitantes de la zona.

El Dato El Museo de los Molinos de Mazonovo, nada más y nada menos que 19 tipos de molinos diferentes, donde además la propia experiencia te permite poner en marcha los molinos manuales e hidráulicos tú mismo.

As Veigas, un escenario sacado de un cuento

Otra de las rutas más atractivas de la región, que tampoco te puedes perder es la que lleva hasta As Veigas, a ocho kilómetros de la villa de Taramundi. Situada en el centro de la Reserva de la Biosfera de Oscos-Eo, la aldea se localiza al fondo de un valle al que se llega a través de una carretera de montaña.

Castro de Os Castros, Taramundi, España / Istock / Alberto Carrera

Para los fanáticos de El Señor de los Anillos seguro que Taramundi les recuerda enseguida a la Comarca de los hobbits. La sensación de estar dentro de la película te acompaña durante todo el viaje, sobre todo al llegar a As Veigas. Este pequeño rincón de turismo rural es un auténtico paraíso de bosques frondosos y un destino ideal para pescar, montar a caballo, salir a buscar setas, hacer piragüismo o, simplemente, relajarse en la playa con un buen libro.

Taramundi es un pueblo rural situado en la sierra asturiana, / Istock / jon chica parada

“La mejor fabada de Asturias”

La gastronomía asturiana es una de las más completas y conocidas, como es común cada rincón tiene sus recetas y productos locales propios y Taramundi, no podía ser menos, muy conocida por su pan tradicional, quesos y sidra que se produce en el primer y único llagar de esta zona y que es deliciosa. Sus platos son de cocina de aldea, abundantes y reconfortantes.

Fabada asturiana / Istock / imv

Su plato estrella es la fabada asturiana, se sirve en puchero de barro con fabes de la granja tiernas y su correspondiente compango de la zona como el chorizo, morcilla y tocino ahumado, también es común encontrar el Caldo de Potes o pote asturiano, elaborado con berzas, patatas y compango. Esta villa también destaca por la calidad de su ternera asturiana a la parrilla o en guisos, además de los platos de caza en época y los embutidos artesanales ahumados.