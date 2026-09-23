El pueblo remoto del norte de España ideal para recorrer a pie está repleto de casas coloniales como las de Cuba: parece La Habana, pero está en Asturias
Está declarado Bien de Interés Cultural y considerado como uno de los Pueblos Ejemplares de Asturias.
No hace falta viajar a La Habana para sentir que estás en Cuba. Aquí en España hay un lugar remoto, perdido en la Asturias más profunda, que mucha gente llama ‘la pequeña Habana’ y no es para menos. Un lugar que recuerda mucho a la ciudad cubana por su elevada concentración de arquitectura indiana.
Por qué Colombres, una parroquia asturiana de la comarca de Ribadedeba, con apenas 1300 habitantes y poco más de 16 kilómetros cuadrados parece Cuba, es una explicación que hay que buscar en lo que sucedía en el siglo XIX y XX en buena parte del norte de España.
Como en Cuba, pero en España
Una época en la que muchos emigrantes asturianos marcharon para América en busca de una vida mejor y los principales destinos de llegada eran México, Argentina y Cuba. Algunos, no todos, consiguieron volver con una interesante fortuna bajo el brazo, y fueron apodados como los indianos.
Estos indianos fueron quienes construyeron viviendas que incorporaban lo que habían visto al otro lado del Atlántico: colores vivos, galerías, verandas, torres, balaustradas, jardines y palmeras. Y el resultado es lo que se conoce como arquitectura indiana, algo que en Colombres conocen bien, pues la concentración de este tipo de viviendas es especialmente llamativa.
De hecho, el pueblo está declarado Bien de Interés Cultural, un título que comparte con el de Pueblo Ejemplar de Asturias, gracias al buen estado de conservación y a la dinamización que se hace de este legado en el pueblo.
La gran protagonista: Quinta Guadalupe
La imagen más icónica de este pueblo indiano es la de la Quinta Guadalupe, uno de los edificios más emblemáticos de Colombres. Fue construida en 1906 por el indiano Manuel Ibáñez Posada, que había hecho fortuna en México. Y, actualmente, alberga la Fundación Archivo de Indianos-Museo de la Emigración.
Además de la Quinta Guadalupe, hay más de una decena de casas y palacetes indianos que pueden recorrerse mediante un itinerario por el pueblo. Tanto es así, que incluso hay una ruta específica para recorrer a pie el pueblo en busca de esa huella que dejaron los indianos en Colombres.
La ruta está señalizada por el propio pueblo, y se llama así: la Ruta de la Huella Indiana, que permite descubrir más de diez casas-palacio indianas mediante un paseo a pie. Turismo Asturias la describe como un recorrido que comienza en la Quinta Guadalupe y atraviesa diferentes casas, mansiones y fincas hasta llegar a la iglesia de Santa María.
Entre los edificios que aparecen en el recorrido están, entre otros, Quinta Buenavista, Casa de los Leones y otras quintas y palacetes que fueron cambiando la fisonomía de la antigua aldea.
La Feria de los indianos
El homenaje a aquellos indianos tiene hasta un momento especial en el calendario de festejos de Colombres: la Feria de Indianos de Ribadedeva, una cita que en 2025 alcanzó su XVII edición. No es una fiesta puramente gastronómica: recrea y celebra la conexión entre Asturias y América, con música de habaneras, gastronomía de ambos lados del Atlántico, actividades culturales y visitas guiadas por la arquitectura indiana.
Es especialmente curioso que durante la feria funcione incluso el Tren de Chalco, que realiza viajes por la Ruta de la Arquitectura Indiana. Para que nadie pierda detalle del legado histórico de este pueblo remoto de Asturias.
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