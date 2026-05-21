El exclusivo y pintoresco pueblo-refugio de Rafa Nadal (39 años): frente al mar, en una mansión de 4 millones de euros y en una zona con cuatro Bienes de Interés Cultural

Rey de la tierra batida, con un total de 14 títulos de Roland Garros, y uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, Rafa Nadal es uno de los mayores deportistas de élite de la historia de nuestro país. Nacido hace casi 40 años en el municipio de Manacor, en la costa oriental de la isla de Mallorca, Rafa Nadal ha encontrado en su isla natal un refugio perfecto para desconectar y disfrutar de la tranquilidad junto con su familia.

El maravilloso lugar donde Rafa Nadal pasa su tiempo libre / Istock / LUNAMARINA

Situado en el interior de la isla, Manacor comprende además varios núcleos de población situados junto a la costa. Es en uno de estos donde Rafa Nadal se ha construido su propio refugio; una imponente finca que se extiende en un terreno de unos 7 mil metros cuadrados, que goza de unas increíbles panorámicas del mar y que se ubica junto a la villa costera de Porto Cristo.

Adriana Fernández

El puerto de Manacor

Con una población algo superior a los 9 mil habitantes, la pedanía de Porto Cristo -conocida también como Puerto de Manacor- es una de las localidades más espectaculares de toda Mallorca. Extendiéndose junto a una maravillosa bahía que se encuentra casi cerrada por un peñón llamado Es Morro de Sa Carabassa, los orígenes de la villa se remontan hasta mediados del siglo XVI, cuando se construyó la Torre dels Falcons, una de las muchas torres de vigilancia que rodean la isla y que en el pasado alertaban de posibles ataques de piratas.

La espectacular playa de Porto Cristo / Istock / bortnikau

Bordeada por algunas de las playas y calas más bonitas de toda la isla -como la playa de Porto Cristo o Cala Murta-, la villa es perfecta para pasear y disfrutar de la atmósfera mediterránea que se respira en sus calles. Ya sea en su paseo marítimo o alrededor de alguno de los monumentos más destacados de su patrimonio, Porto Cristo es ideal para descubrir junto con la familia. Perfecto para las familias con niños, Dinosaurland es un peculiar parque temático ubicado en uno de los extremos de la localidad, en el cual se exponen más de 100 figuras de dinosaurios a tamaño real.

El interior de las cuevas del Drach / Istock / trabantos

Cuevas de cuento

Si hay algo por lo que verdaderamente es conocido Porto Cristo, eso son las cuevas del Drach y del Hams. Uno de los enclaves naturales más espectaculares de la zona, representan el punto turístico por excelencia de la isla de Mallorca. Con un interior iluminado con luces de colores, y cubierto por estalagmitas y estalactitas, estos conjuntos de cuevas ofrecen una de las experiencias más mágicas y espectaculares que uno puede vivir en el archipiélago balear.