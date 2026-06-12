El pueblo perfecto para recorrer a pie está en Galicia y fue el puerto oficial de Santiago de Compostela durante la Edad Media: un museo de lápidas gremiales único en Europa y una ría de aguas tranquilas para terminar el paseo

A pesar de ser la capital y una de las principales ciudades de Galicia, Santiago de Compostela tiene la mala suerte de no contar con su propio puerto. A unos 30 kilómetros de la ciudad, ya en la línea de costa de las Rias Baixas, se encuentra la población que, durante siglos, sirvió como puerto para la capital, llegando a ganarse el sobrenombre de “el Puerto de Compostela”.

Noia es uno de los pueblos más bonitos de A Coruña / Istock / Lux Blue

Fundado alrededor de los siglos V y VI, el pueblo de Noia se encuentra a unos 30 kilómetros al oeste de Santiago de Compostela. Debido a esta ubicación, y que la distancia entre las dos localidades no es demasiada, durante varios siglos Noia fue el puerto oficial de la capital. De esta manera, Noia se convirtió en uno de los principales puertos comerciales de la zona, lo que, por consiguiente, atrajo la atención de piratas.

Redacción Viajar

Emblema de las Rias Baixas

Ubicada en la parte más alta de la ría de Muros y Noya, la cual se extiende en la provincia de A Coruña, el pueblo de Noia destaca por la atmósfera de marcado carácter medieval que se respira en sus calles. Con una población que ronda los 14.000 habitantes, el pueblo es todo un emblema para todos aquellos que viven por la zona, tanto por su belleza como por su historia.

La iglesia de San Martiño / Istock / Lux Blue

No se trata tan solo de una villa marinera, bordeada por un paseo marítimo desde el que disfrutar de unas vistas maravillosas a la ría. Noia es una villa con un pasado y secretos propios, constituida alrededor de un casco histórico catalogado como Bien de Interés Cultural.

La importancia histórica del pueblo se hace evidente gracias a los varios monumentos arquitectónicos pertenecientes a la Edad Media que podemos encontrar. Declarada Monumento Nacional en 1931, la Iglesia de San Martiño es uno de los puntos de mayor atractivo e interés que hay en Noia. Construida a mediados del siglo XV en un estilo gótico, el templo destaca por la belleza de su fachada y pórtico, decorado con las imágenes de los 12 apóstoles, además de por la peculiaridad de que una de sus dos torres está inacabada. Según cuenta la leyenda, aquel que intente finalizar la construcción de la torre sufrirá un final trágico.

La iglesia de Santa María la Nueva / Istock / Rudolf Ernst

Un museo peculiar

Cerca de la Iglesia de San Martiño se erige la otra iglesia importante del pueblo. Datada de principios del siglo XIV, la iglesia de Santa María la Nueva se erige en el centro del cementerio del pueblo. En su interior, junto al imponente retablo mayor, la iglesia alberga una impresionante colección de más de 500 laudas sepulcrales de diferentes gremios y estatus sociales. Datadas de entre los siglos XIV y XIV, todas ellas se encuentran en un gran estado de conservación, por lo que hace que sean un conjunto prácticamente único en el mundo.