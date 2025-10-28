"Nuestro pueblo por fin es reconocido como siempre debería haber sido": la reacción de la localidad de Cáceres que cambia de nombre

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura adoptó el acuerdo sobre la modificación del nombre en la jornada de este martes tras tomar como base un informe de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes emitido a petición del consistorio, ya que existen documentos y actas municipales registrados en los que aparecen alternativamente las dos denominaciones. Eso sí, para que se oficialice todavía es necesaria su publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Boletín Oficial del Estado, que se presume para los próximos días.