El pueblo con las raíces de Xabi Alonso (44 años) es el “Copenhague español”: tiene 20.000 habitantes y uno de los mercados tradicionales más emblemáticos del País Vasco
En el valle del río Oria, la localidad cuenta con un patrimonio histórico muy valioso.
A punto de empezar su nueva etapa en la Premier League como entrenador del Chelsea, Xabi Alonso es uno de los más jugadores más reconocidos de la historia del fútbol español. Hijo del que también fuera futbolista Periko Alonso, el exentrenador del Bayer Leverkusen y el Real Madrid nació en la localidad guipuzcoana de Tolosa (no confundir con la ciudad de Toulouse, en la región francesa de Occitania).
Situada a menos de 30 kilómetros de la ciudad de San Sebastián, Tolosa es ideal para todos aquellos que desean disfrutar de la calma y tranquilidad que transmite el visitar una población a la que todavía no ha llegado el turismo masivo; un pueblo de profunda herencia medieval, donde pasear por sus calles supone un viaje al pasado, y rodeado por un entorno natural cubierto de frondosos verdes.
Mercados de toda la vida
Descrita por muchos como el “Copenhague español” por su apuesta por priorizar un estilo de vida más sostenible y local, y apostar por los espacios públicos que saben combinar identidad y modernidad, Tolosa es una de esas villas de Gipuzkoa que se disfrutan tanto por su arquitectura como su gastronomía. Lleno de encanto, el casco histórico es un conjunto bien recogido de callejuelas y plazas porticadas por las que perderse.
Una de estas plazas es la pintoresca Plaza de la Verdura. Con una estructura que combina hierro y cristal levantada a finales del siglo XIX, desde la Edad Media la plaza ha estado asociada al mercado. De hecho, todavía hoy en día, cada sábado sigue cumpliendo esta función: decenas de puestos de verduras, plantas y flores se instalan a primera hora de la mañana, ofreciendo tanto a locales como a visitantes un auténtico festín de olores y tonalidades.
Todavía más conocido es el mercado del Tinglado, conocido en euskera con el nombre de “Zerkausia” en referencia a la muralla. Documentado desde el siglo XIII y uno de los más emblemáticos de todo el País Vasco, este mercado también tiene lugar los sábados; es aquí donde podrás degustar las alubias, uno de los platos más típicos de Tolosa. Manteniendo la autenticidad y esencia de toda la vida, en el mercado encontrarás puestos de quesos, verduras, sidras y flores. Una de las curiosidades que esconde el Tinglado es que, tras las reformas llevadas a cabo en 2006, unas placas de cristal instaladas en el suelo permiten observar los restos de la muralla que hay debajo.
Perfecta para descubrir a pie
Aparte de ser uno de los lugares donde mejor se come de la región, Tolosa esconde algunos monumentos arquitectónicos de gran valor. Cerca del Tinglado, la Puerta de Castilla es una de las cinco puertas que daba acceso al interior de la antigua muralla. La puerta actual es de estilo neoclásico y fue construida en el siglo XVII, si bien la parte interior sigue siendo de la época medieval.
Junto con diversas casas palaciegas que hay repartidas por la localidad, el monumento arquitectónico más destacado de Tolosa es la iglesia de Santa María. Construida a mediados del siglo XVI sobre una antigua iglesia que fue destruida por un incendio, representa el templo religioso más grande de toda la provincia de Gipuzkoa. Para terminarla hicieron falta más de 200 años, razón por la cual mezcla los estilos renacentista, barroco y neoclásico.
Una visita curiosa, y muy recomendada si se va con niños, es el TOPIC. Se trata del Centro Internacional del Títere de Tolosa, el único dedicado íntegramente al arte de los títeres en toda Europa. Además de una exposición permanente, alberga una sala para exposiciones provisionales, un espacio escénico multidisciplinar y un taller de títeres.
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