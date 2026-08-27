El pueblo con las raíces de los hermanos Adrià: los dos chicos que cambiaron la gastronomía mundial desde una cala de Girona

Existe un chiringuito en la Costa Brava que cambió para siempre la manera en que el mundo entiende la comida gracias a los hermanos Adrià. En el municipio de Roses, en Girona, solo los amantes de la buena mesa han llegado a través de sus carreteras entre pinares y montañas con vistas el Mediterráneo, para disfrutar de una comida de calidad. Los galardones, los años de éxito y la historia que hay detrás de este enclave, justifican de sobra la trayectoria de estos hermanos que salieron de L'Hospitalet de Llobregat hace décadas con un sueño: llenar el estómago y los corazones de miles de personas con sus platos.

Lo que hoy se conoce como el templo de la alta cocina mundial nació, en la década de 1960, como un modesto bar-chiringuito de playa con minigolf, impulsado por un matrimonio alemán, Hans y Marketta Schilling, que bautizaron el negocio en honor a sus perros bulldog: "bulli". Nadie podía imaginar entonces que aquel local acabaría dando nombre al restaurante más influyente del planeta gracias a la transformación de estos hermanos, Ferran y Albert Adrià.

Adriana Fernández

Ferran Adrià, con 64 años, mantiene su vínculo con Cala Montjoi al frente de la elBulliFoundation, dedicada a preservar el archivo y el legado del restaurante, con el propio museo como principal escaparate. Sigue siendo, además, una voz habitual en medios y podcasts, recordando con frecuencia la magnitud de aquel fenómeno que llegó a desbordarles. Su hermano Albert, por su parte, no ha dejado de reinventarse. Desde 2022 dirige Enigma, un restaurante en Barcelona que combina la más pura vanguardia culinaria con una experiencia de sala completamente lúdica, y que la Guía Michelin ha reconocido con su segunda estrella.

El Parque Natural de Creus en la Costa Brava / Istock / Ludwig Deguffroy

El chiringuito desde el que los hermanos Adrià reinventaron la cocina

Para llegar a Cala Montjoi hay que pasar antes por Roses, la localidad costera que le da acceso. Durante la temporada alta, el acceso en coche a las calas, situadas dentro del Parque Natural del Cap de Creus (el primer parque natural marítimo-terrestre de Cataluña), está restringido con horarios hasta las 16:00 horas de la tarde. La zona ofrece paisajes de acantilados y aguas cristalinas que explican por qué ha atraído durante décadas tanto a artistas (Dalí tenía su casa en la vecina Portlligat) como, más tarde, a los cocineros más innovadores del planeta.

La terraza de El Bullien Cala Montjoi (Cataluña) / Istock / marktucan

El Bulli, distinguido con tres estrellas Michelin, fue elegido mejor restaurante del mundo en los años 2002, 2006, 2007, 2008 y 2009 según la lista The World's 50 Best Restaurants. El fenómeno alcanzó proporciones que hoy cuesta imaginar. En sus años de mayor demanda, el restaurante llegó a recibir dos millones de solicitudes de reserva al año para apenas 7.000 u 8.000 plazas disponibles, según ha recordado el propio Ferran Adrià en entrevistas recientes.

Lejos de desaparecer, el legado de elBulli se ha reinventado en el mismo lugar original. En 2023 abrió sus puertas elBulli1846, un museo de casi 4.000 metros cuadrados situado en la propia Cala Montjoi, convertido en el primer restaurante del mundo transformado en museo. El recorrido, de algo más de dos horas, repasa la historia de elBulli como empresa, desde sus orígenes como chiringuito de playa hasta su etapa de máxima influencia mundial. También da ,acceso a los archivos completos del restaurante: más de 1.846 recetas, además de miles de fotografías, vídeos, cuadernos y objetos originales de las legendarias cocinas de la cala.

Más allá de la mesa: la cala y el entorno

La cala mide unos 250 metros de longitud, combina arena gruesa y guijarros, y detrás de la playa se levanta una pequeña urbanización vacacional con todos los servicios. Una de las paradas imprescindibles es el faro del Cap de Creus, levantado sobre una elevación de tierra desde el que el Mediterráneo parece extenderse sin límite. Por si fuera poco, la localidad custodia un legado cultural fascinante que abarca más de 25 siglos de antigüedad. Su joya principal es la majestuosa Ciutadella, una fortificación militar que alberga en su interior yacimientos arqueológicos de la colonia griega de Rhode, restos romanos y vestigios medievales.

Cala Montjoi en la Costa Brava / Istock / nito100

Este patrimonio histórico se complementa con el impresionante Castell de la Trinitat y un conjunto de monumentos megalíticos milenarios. ¡Alucinante! Pero para completar la escapada también puedes acercarte hasta otros rincones del Alt Empordà como Sant Pere de Rodes y El Port de la Selva.