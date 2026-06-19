El pueblo con las raíces de Gavi (21 años) entre marismas y campos: con 40.000 habitantes, está rodeado de rutas de senderismo y tiene el tomate como protagonista de su gastronomía

Actual jugador del Barça e internacional con la selección española de fútbol, Pablo Páez Gavira -más conocido con el sobrenombre de Gavi- es uno de los mejores centrocampistas del panorama actual. Aunque actualmente Gavi vive, como la gran mayoría de la plantilla del Barcelona, en la localidad de Castelldefels, el ganador del Trofeo Kopa y el Premio Golden Boy encuentra sus raíces en Los Palacios y Villafranca, un pequeño municipio de la provincia de Sevilla.

El Guadalquivir a su paso por Sevilla / Istock / corradobarattaphotos

Constituido en 1835 tras la unión de las anteriores localidades de Los Palacios de la Atalayuela y Villafranca de la Marisma, el pueblo se encuentra a tan solo media hora de Sevilla capital. Fue en las calles y plazas del pueblo que Gavi dio sus primeros en el mundo del fútbol, un camino que lo ha llevado muy lejos, y lo que todavía le queda.

Redacción Viajar

Rojo como un tomate

De marcado carácter agrícola, el municipio de Los Palacios y Villafranca cuenta con una población que ronda los 38.700 habitantes, lo que la convierte en una villa de atmósfera agradable y tranquila. Fue en el club de fútbol local, el La Liara Balompié, que Gavi se inició como futbolista, recuerdo que el joven centrocampista guarda muy cerca de su corazón.

Tanto antes como después de que las dos anteriores localidades que conforman el núcleo urbano se unieran, la zona ha sido siempre un enclave agrícola de gran importancia en todo el territorio andaluz. Las tierras fértiles que rodean la villa la han convertido en punto de referencia para el sector hortofrutícola de la región.

Pero si hay una hortaliza (aunque técnicamente es una fruta) estrella en las huertas del pueblo, esa es el tomate, producto protagonista de la gran mayoría de platos de la gastronomía de Los Palacios y Villafranca. Ya sea aliñado, frito, sopeado, en gazpacho o salmorejo, aquí el tomate se disfruta de todas las formas posibles. La excelente calidad de los tomates del pueblo queda certificada con el distintivo de Marca Colectiva Nacional que en 2012 consiguió el sello Tomate de Los Palacios.

La parroquia de Santa María la Blanca / CarlosVdeHabsburgo

El patrimonio del pueblo

En el núcleo urbano del pueblo encontrarás la parroquia de Santa María la Blanca, el templo más antiguo del pueblo, construido en el siglo XV y en el interior del cual se expone la impresionante imagen de María Santísima Nuestra Señora de las Nieves Coronada. Otros templos destacados de la localidad son las capillas de San Sebastián, del siglo XVI, y la de Aurora, de marcado estilo barroco.

El entorno natural está conformado por los humedales del Cerro de las Cigüeñas, El Pantano y la laguna La Mejorada, así como una parte del Parque Periurbano de La Corchuela. Todos estos enclaves, llenos de belleza, son ideales para descubrir a través de diversas rutas de senderismo, las cuales se pueden hacer tanto a pie, como en bicicleta o a caballo. Además, esta zona está considerada como un punto idóneo para la observación de aves, así que, si eres un apasionado de la ornitología, a lo largo de tu paseo puedes ir haciendo paradas para intentar avistar algún ejemplar de ave protegida.