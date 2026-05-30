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Entramos en el pueblo donde mejor se come de España, conocido como “el edén del queso Cabrales”: tiene maduración en cueva, Picos de Europa, pastos de montaña y uno de los sabores más intensos del norte

El municipio funciona como puerta de entrada a los Picos de Europa y como uno de los grandes destinos gastronómicos del norte.

Zona de los Picos de Europa cerca de Las Arenas de Cabrales en Asturias

Zona de los Picos de Europa cerca de Las Arenas de Cabrales en Asturias / Istock / Michael Major

Andrea Gómez Bobillo

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Al llegar a Arenas de Cabrales encontrarás montañas cubiertas de verde, vacas pastando junto a los caminos y carreteras que suben hacia algunos de los paisajes más espectaculares del norte de España. El pueblo funciona como punto de partida habitual para recorrer distintas zonas de los Picos de Europa, además de ser el lugar donde descubrir una de las tradiciones queseras más importantes del país.

Puentes en la villa de Las Arenas en el municipio de Cabrales

Puentes en la villa de Las Arenas en el municipio de Cabrales / Istock

Aquí, el gran protagonista es el queso Cabrales, y basta con mirar la carta de muchas sidrerías de la zona para darse cuenta de que el producto domina esta parte del norte de España. Buena parte de la vida del concejo sigue girando alrededor de la elaboración de este queso azul asturiano, famoso por su sabor intenso y por un proceso de maduración que todavía hoy se realiza en cuevas naturales de los Picos de Europa.

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Adriana Fernández

El gran centro del queso Cabrales en Asturias

El queso Cabrales se elabora tradicionalmente con leche cruda de vaca, aunque algunas variedades pueden incorporar también leche de oveja y cabra, siguiendo las normas de la Denominación de Origen Protegida Cabrales.

Uno de los aspectos más característicos del producto es la maduración en cuevas naturales situadas en las montañas de la zona. El queso permanece allí varias semanas o incluso meses, dependiendo del tipo de elaboración, mientras va desarrollando su textura cremosa y ese sabor potente e inconfundible.

Muchas cuevas se encuentran en zonas elevadas y mantienen unas condiciones naturales bastante constantes durante todo el año, algo que es fundamental para el proceso. Las condiciones de humedad y temperatura de estas cuevas favorecen el desarrollo del hongo Penicillium, responsable de las vetas azuladas y del sabor intenso que caracteriza a uno de los quesos más importantes de nuestro país.

Todavía hoy numerosas queserías del concejo mantienen procesos bastante artesanales y muy vinculados a esa tradición histórica.

Aquí el gran protagonista es el queso Cabrales

Aquí el gran protagonista es el queso Cabrales / Wikimedia Commons / Robot8A

Pero la gastronomía de Arenas de Cabrales va mucho más allá del queso, aunque este siga siendo el gran protagonista. En restaurantes y sidrerías del municipio encontrarás numerosos platos ligados a la cocina tradicional asturiana y al producto ganadero de montaña, como las carnes, los embutidos, la tan popular fabada y distintas recetas donde el queso Cabrales se utiliza como ingrediente principal o como acompañamiento.

También es frecuente encontrar menús donde el Cabrales aparece servido con patatas, croquetas, cachopo o incluso fundido sobre carne roja. Además, el certamen del queso Cabrales, celebrado cada último domingo de agosto en el concejo, sigue siendo uno de los eventos gastronómicos más conocidos de Asturias y reúne a elaboradores, vecinos y visitantes alrededor del producto más emblemático de la zona.

Picos de Europa y algunos de los paisajes más espectaculares del norte

La villa está en plenos Picos de Europa

La villa está en plenos Picos de Europa / Falk Arnhold

Otro de los grandes atractivos de la villa es el entorno natural que rodea el pueblo. Muy cerca se encuentran algunos de los paisajes más conocidos de los Picos de Europa, con montañas calizas, bosques y profundas gargantas excavadas por los ríos.

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Uno de los lugares más visitados es la cercana ruta del Cares, considerada una de las rutas senderistas más famosas de España. Es más popular por llamarse "la Garganta Divina" por estar en medio de un desfiladero de 300 metros y conecta el pueblo asturiano de Poncebos con el leonés Caín en un total de 22 kilómetros (ida y vuelta). Existe un servicio de transporte público para facilitar el acceso a la ruta del Cares, Bulnes, Tielve, Sotres y Pandébano, con salidas desde Arenas, aunque también se puede arrancar junto al aparcamiento del Funicular de Bulnes, en Poncebos

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