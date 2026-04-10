El pueblo de origen prerromano de Valladolid perfecto para una escapada: repleto de monumentos de estilo renacentista, está coronado por un imponente castillo del siglo XV

Es ya en la Edad Media, tras la repoblación ordenada por el rey Alfonso VI, que Medina del Campo empezó a crecer y transformarse en una población en mayúsculas. Prueba de esto es el Castillo de la Mota, la fortaleza que domina la localidad desde lo alto de una pequeña peña y alrededor de la cual originalmente se extendía el pueblo. Si bien la función de la fortaleza, construida por encargado de los reyes Juan II y Enrique IV de Castilla a mediados del siglo XV, y terminada con la barrera artillera en 1483 encargada por los Reyes Católicos, fue siempre defensiva, cumplió también las funciones de archivo y de cárcel, siendo César Borgia o Hernando Pizarro algunas de las figuras que estuvieron presas en ella.