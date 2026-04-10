El pueblo de origen prerromano de Valladolid perfecto para una escapada: repleto de monumentos de estilo renacentista, está coronado por un imponente castillo del siglo XV
En el corazón de la campiña castellana, su historia está intrínsecamente ligada a la figura de Isabel la Católica.
Situado a tres cuartos de hora al sur de la ciudad de Valladolid, se encuentra un municipio repleto de patrimonio y cultura; una villa que es parte inherente de la historia de la región, la cual se remonta hasta la Edad de Hierro y de la que destacan los períodos de dominación romana y árabe. Es, además, muy importante en la historia más reciente de España, pues es aquí donde falleció Isabel la Católica.
Estoy hablando de Medina del Campo, localidad de algo más de 20 mil habitantes y en cuyas calles todavía se puede apreciar el ambiente de siglos atrás, más concretamente del siglo XI, cuando Alfonso VI ordenó su repoblación, por lo que la villa creció rápidamente hasta convertirse en una de las principales ciudades de la región.
Villa medieval
Aunque por los alrededores del pueblo se han encontrado vestigios de asentamientos humanos que datan de la Edad de Hierro, se considera que Medina del Campo comenzó a ser una población propiamente dicha durante la época romana, de la que se han hallado restos arqueológicos en una loma llamada “las peñas”. De la época islámica, unos siglos más tarde, se conserva tan solo el nombre del municipio.
Es ya en la Edad Media, tras la repoblación ordenada por el rey Alfonso VI, que Medina del Campo empezó a crecer y transformarse en una población en mayúsculas. Prueba de esto es el Castillo de la Mota, la fortaleza que domina la localidad desde lo alto de una pequeña peña y alrededor de la cual originalmente se extendía el pueblo. Si bien la función de la fortaleza, construida por encargado de los reyes Juan II y Enrique IV de Castilla a mediados del siglo XV, y terminada con la barrera artillera en 1483 encargada por los Reyes Católicos, fue siempre defensiva, cumplió también las funciones de archivo y de cárcel, siendo César Borgia o Hernando Pizarro algunas de las figuras que estuvieron presas en ella.
Otros monumentos muy importantes en Medina del Campo son el Palacio Real Testamentario, de un marcado estilo mudéjar y en el interior del cual actualmente se encuentra el Centro de Interpretación sobre la Reina Isabel la Católica, y el Palacio de los Dueñas, construido a principios del siglo XVI y el cual constituye uno de los mayores exponentes del Renacimiento que hay en Medina del Campo.
Una escapada cultural
Desde 1987, Medina del Campo celebra anualmente la Semana del Cine, un festival nacido con el objetivo de apoyar a jóvenes realizadores, muchos de los cuales son algunos de los actuales nuevos talentos del cine español. Si te gusta el cine, no dudes en acercarte a Medina, pues el festival tendrá lugar del 17 al 25 de abril.
Ya para la temporada estival, hacia mediados de agosto, el municipio celebra la Semana Renacentista, en la que Medina viaja de vuelta a los siglos XV y XVI. Con miles de participantes y más de un centenar de actividades programadas, durante estos días de verano las calles del pueblo se llenan del ambiente de los antiguos mercados, a la vez que varios actores dan vida a personajes ilustres que recorrieron la villa, como Doña Leonor Urraca de Alburquerque, los Reyes Católicos o Teresa de Jesús. Aunque todavía quedan unos mesecitos para que llegue, si eres amante de las ferias medievales y renacentistas, no dudes en acercarte este agosto a Medina del Campo, porque te aseguro que es una experiencia única.
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