El pueblo de Madrid levantado sobre un barranco que no te puedes perder si quieres comer bien y sentirte dentro de un cuento

Si eres más de turismo gastronómico, te interesará saber que este es otro de los grandes reclamos de Patones de Arriba. La cocina castellana salpica sus calles, con menús que van desde los judiones con perdiz o las migas hasta carnes a la brasa y cabrito lechal. Eso sí, no faltan las opciones más innovadoras, como solomillos con salsas elaboradas o foie casero con mermeladas de temporada.