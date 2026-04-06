El pueblo de plazas rojas y patios de comedias que parece un fotograma de Pedro Almodóvar: arquitectura castellana vibrante, el corral de comedias más antiguo de Europa y puro costumbrismo manchego

Puede que esta historia ya te suene de algo, y es que los orígenes de Almagro (Ciudad Real) es una leyenda de culto al teatro y a una arquitectura única en La Mancha. Todo comenzó en la repoblación llevada a cabo tras la incorporación del territorio a manos cristianas en el siglo XIII. El auge llegó entre los siglos XVI y XVII, favorecido por la concesión de explotaciones mineras a familias procedentes del extranjero. Ese proceso dinamizó la economía local y consolidó una red administrativa, comercial y eclesiástica que aún estructura el casco urbano.