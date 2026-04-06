El pueblo de plazas rojas y patios de comedias que parece un fotograma de Pedro Almodóvar: arquitectura castellana vibrante, el corral de comedias más antiguo de Europa y puro costumbrismo manchego
Este peculiar pueblo guarda una arquitectura única y un espacio teatral que conserva la esencia del Siglo de Oro español y donde a día de hoy se pueden presenciar funciones icónicas como El Perro del Hortelano o El Quijote.
En el corazón de la provincia de Ciudad Real se encuentra una villa manchega cuyo trazado urbano conserva la huella de los siglos XVI y XVII. Su centro histórico reúne edificios civiles y religiosos, además de espacios públicos que permiten reconstruir la evolución de un núcleo estrechamente ligado primero a la Orden de Calatrava y, más tarde, a circuitos mercantiles europeos. Desde sus primeros tiempos estuvo protegido por una cerca de tierra con cuatro accesos orientados a los puntos cardinales, y en este espacio fortificado se levantaron los Palacios Maestrales, futura sede del Museo Nacional del Teatro.
Puede que esta historia ya te suene de algo, y es que los orígenes de Almagro (Ciudad Real) es una leyenda de culto al teatro y a una arquitectura única en La Mancha. Todo comenzó en la repoblación llevada a cabo tras la incorporación del territorio a manos cristianas en el siglo XIII. El auge llegó entre los siglos XVI y XVII, favorecido por la concesión de explotaciones mineras a familias procedentes del extranjero. Ese proceso dinamizó la economía local y consolidó una red administrativa, comercial y eclesiástica que aún estructura el casco urbano.
El origen de la arquitectura de la villa más emblemática de La Mancha
La presencia de los Fugger, autorizados a gestionar intereses financieros y mineros de la Corona, dejó un sello arquitectónico visible en toda la localidad. Juan de Juren, primer factor de la familia, construyó su casa-palacio con una portada emblemática cargada de alusiones renacentistas y promovió la reedificación de la ermita de San Blas. Su sucesor, Juan Xedler, continuó esta línea de mecenazgo levantando un palacio renacentista junto a la iglesia de Madre de Dios, donde trabajaron maestros mudéjares en el ladrillo y artistas italianos en la decoración, dando lugar al conocido palacio Fúcares.
No es de extrañar que el casco histórico de Almagro esté protegido como Conjunto Histórico-Artístico desde 1972. Asimismo, la Plaza Mayor continúa siendo el principal punto de referencia para habitantes y visitantes. Desde sus accesos se distribuyen los recorridos hacia museos, templos y otros edificios históricos. Muestra una estructura rectangular irregular enmarcada por soportales sustentados sobre un total de 81 columnas toscanas de piedra. Sobre ellos se levantan dos galerías continuas que en su origen eran abiertas y de uso común, pero que hoy aparecen cerradas por acristalamientos de inspiración centroeuropea.
Uno de los corrales de comedia más antiguos de Europa: el único del Siglo de Oro que se conserva intacto y activo en el mundo
Uno de los edificios más emblemáticos de Almagro es el Corral de Comedias, situado directamente en la plaza. Se trata del único teatro del siglo XVII que ha llegado hasta la actualidad manteniendo su estructura original. Levantado en 1628 sobre un antiguo mesón por Leonardo de Oviedo, combinó desde sus inicios las funciones de hospedaje y escenario teatral. Su grandiosidad se encuentra en que su arquitectura responde fielmente al modelo escénico del Siglo de Oro: patio empedrado, escenario en dos niveles, galerías de madera, palcos laterales y una cazuela de acceso independiente.
Aún conserva los camerinos tras el tablado y la antigua alojería destinada a la venta de refrescos. En los aposentos altos subsisten las celosías que permitían presenciar la función sin ser vistos, un privilegio reservado a determinados estratos sociales y aristócratas de la época. Con el tiempo, el redescubrimiento del Corral de Comedias en 1952 marcó un punto de inflexión: dos años después recuperó su función escénica y en 1955 fue declarado Monumento Nacional.
Actualmente puede visitarse durante todo el año y, además de los recorridos guiados, se ofrecen visitas dramatizadas que explican su funcionamiento histórico. El recinto también se emplea para representaciones, especialmente de obras del Siglo de Oro, cuyo formato se adapta a la acústica, las dimensiones y la proximidad entre actores y público que caracterizan a este tipo de corrales: el Perro del Hortelano, El Quijote, El Cid, la Dama Boba... Un cartel exquisito. En los ochenta el Museo Nacional del Teatro se trasladó definitivamente a la ciudad.
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