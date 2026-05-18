El pueblo de playas paradisíacas y solo 1.000 habitantes donde Aitana Sánchez-Gijón (57 años) encuentra la paz: “Es mi refugio más fiel”

Cerca de la localidad de Barbate, en la Costa de la Luz, se halla uno de los pueblos más bonitos de toda la costa gaditana. Una localidad marinera que ronda los mil habitantes, que cuando llega la temporada de verano ve su población multiplicada por treinta debido a la gran afluencia de turistas y veraneantes. Y es que Zahara de los Atunes es, verdaderamente, uno de esos paraísos mágicos que ofrecen la oportunidad de disfrutar de la atmósfera atlántica como ningún otro sitio.

Zahara de los Atunes es el pueblo de veraneo de Aitana Sánchez-Gijón / Istock / David Sanchez

Una de esas personas que pasa sus veranos en Zahara es la actriz Aitana Sánchez-Gijón, uno de los nombres más conocidos del cine español -sobretodo por su papel como presidenta de la Academia de Cine a finales de la década de 1990- y que hace décadas que tiene un vínculo emocional con la villa. Además de que hace años que Aitana Sánchez-Gijón pasa sus veranos en la localidad, su hermano es el propietario de uno de los bares con más renombre del pueblo -el chiringuito El Pez Limón, donde además de un ambiente de lujo ofrece música en directo-, por lo que no es de extrañar que la actriz se deje ver tan a menudo por allí.

Adriana Fernández

La magia de la Costa de la Luz

En una zona habitada y relevante desde que los tartesios y los fenicios la ocuparon, se considera que Zahara de los Atunes surgió como población propiamente dicha a comienzos del siglo XIV con la construcción del castillo, del que hoy no se conserva nada más que las murallas. A pesar de esto, el espacio en el que se encontraba sigue albergando actividad. En uno de sus lados se erige la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, una bonita iglesia del siglo XVI; en el terreno delimitado por las murallas es donde en verano se celebran el cine al aire libre y el mercado de verano.

Pero lo que realmente atrae a tanta gente verano tras verano es la belleza del entorno en el que se encuentra el pueblo. Rodeado por el Parque Natural del Estrecho, Zahara de los Atunes cuenta con infinidad de actividades de turismo activo con las que disfrutar. Desde rutas de senderismo por el entorno, perfectas para el avistamiento de aves, hasta la práctica de todo tipo de deportes, Zahara llama a los veraneantes como el canto de la sirena.

El verano que siempre has soñado

Con sus excelentes playas de arena fina y dorada bañadas por las aguas turquesa del Atlántico como principal reclamo turístico, en la época de Verano Zahara tiene muchísimas cosas por ofrecer. Es en esta estación que se celebran el Festival de Teatro y el Festival de Flamenco “Pacheco el viejo”, así como la noche de San Juan y las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen. Para un poco más de ocio, en verano tienen lugar, como he mencionado antes, el cine al aire libre y el mercadillo.

Niños haciendo surf en la playa de Zahara / Istock / alvarobueno

Si te gusta la playa, pero estar tumbada al Sol no es demasiado de tu agrado, la oferta es también muy amplia. Además de agradables paseos, una actividad muy popular es la de dar un paseo a caballo por la playa mientras disfrutas del atardecer. Para aquellas personas que quieran sentirse como un pececito, la zona es ideal para el buceo y el avistamiento de cetáceos; además, hay también diversas academias de surf para aquellos más atrevidos.