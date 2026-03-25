El pueblo más espectacular de Huesca parece suspendido sobre un valle glaciar: tiene 400 habitantes, está dentro de un Parque Nacional y está en territorio declarado Patrimonio de la Humanidad

Pero si lo que buscas es entrar en contacto con la naturaleza, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997) está repleto de rutas de senderismo que recorren paisajes de una belleza impresionante. El parque es definido, muy habitualmente, como un gran jardín botánico de montaña, pues en los más de 30 picos de más de 3.000 que hay en él se pueden observar alrededor de 100 especies vegetales, las cuales representan dos terceras partes de la flora alpina del Pirineo, como la corona de rey o la oreja de oso. Para aquellos que prefieran los animales, el parque ofrece también un auténtico espectáculo, con grupos de sarrios y bucardos que habitan sus bosques, y todo tipo de aves, siendo el quebrantahuesos el más destacado de todos.