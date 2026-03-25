El pueblo más espectacular de Huesca parece suspendido sobre un valle glaciar: tiene 400 habitantes, está dentro de un Parque Nacional y está en territorio declarado Patrimonio de la Humanidad
Es el plan perfecto para una escapada de última hora para Semana Santa.
Uno de los sistemas montañosos más impresionantes de España, y de todo el continente europeo, los Pirineos ofrecen a aquellos que se adentran en ellos la oportunidad de vivir una experiencia única, con paisajes rodeados por imponentes montañas y profundos valles, lagos glaciares de agua cristalina, y pueblos de montaña donde parece que el tiempo no pasa.
Al norte de la provincia de Huesca, a escasos diez kilómetros de la frontera con Francia, se halla uno de los pueblos más deslumbrantes que podemos encontrar en en todo el Pirineo. Un pueblo de montaña que parece haberse escapado de un cuento, repleto de casas de piedra y rodeado por panorámicas que te quitarán el hipo.
Un pueblo dentro de un valle dentro de un parque nacional
Con una población que no llega a los 350 habitantes, el pequeño municipio de Torla-Ordesa sirve como puerta de entrada al majestuoso Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Situado a unos 100 kilómetros al norte de la ciudad de Huesca, en el valle de origen glaciar del río Ara, el pueblo de Torla-Ordesa (Torla hasta el 2014) impresiona tanto por sus encantadoras calles bordeadas por casas de piedra, con una tradicional arquitectura pirenaica, como por el entorno natural en el que se encuentra, pues se extiende a una altura de 1.032 metros sobre el nivel del mar, bajo el siempre-presente abrigo del macizo de Mondarruego.
De dimensiones reducidas, el pueblo es ideal para descubrir en una mañana, dando un paseíllo por las calles empedradas de su casco histórico, el cual se remonta hasta el siglo XIII. El elemento más destacado es, sin lugar a dudas, la Iglesia de San Salvador, erigida sobre una pequeña peña en uno de los extremos del pueblo. Se trata de una iglesia de origen románico, originalmente construida en el siglo XIII y reconstruida en el XVI en un estilo gótico tardío. Además de los preciosos retablos rescatados de pueblos abandonados que se hallan en su interior, la iglesia alberga también la cripta de San Jorge, un misterioso espacio que todavía conserva murales de la época medieval.
Una ruta por el entorno
Si una vez terminado el recorrido por el pueblo te has quedado con más ganas de descubrir la impresionante arquitectura tradicional de montaña, desde el mismo pueblo de Torla-Ordesa proponen la Ruta de las Ermitas, una ruta corta que recorre cuatro ermitas que hay en los alrededores del pueblo: la ermita de Santa Lucía, en la parte alta del pueblo; la ermita de Santa Elena, en el valle de Bujaruelo; la ermita de San Antón, apoyada en la ladera de la montaña; y la ermita de San Miguel, en lo alto de un pequeño cerro. A lo largo de esta ruta podrás observar también los varios puentes de origen románico que hay repartidos por el entorno, como el puente de San Nicolás o el puente de la Glera.
Pero si lo que buscas es entrar en contacto con la naturaleza, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997) está repleto de rutas de senderismo que recorren paisajes de una belleza impresionante. El parque es definido, muy habitualmente, como un gran jardín botánico de montaña, pues en los más de 30 picos de más de 3.000 que hay en él se pueden observar alrededor de 100 especies vegetales, las cuales representan dos terceras partes de la flora alpina del Pirineo, como la corona de rey o la oreja de oso. Para aquellos que prefieran los animales, el parque ofrece también un auténtico espectáculo, con grupos de sarrios y bucardos que habitan sus bosques, y todo tipo de aves, siendo el quebrantahuesos el más destacado de todos.
La ruta de senderismo por excelencia del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es la excursión de Cola de Caballo. De dificultad media y una duración aproximada de 3 horas, esta ruta destaca no solo por la belleza que rodea su trayecto, sino por su impactante final: la espectacular Cascada de Soaso, conocida también como Cola de Caballo, la cual ofrece una experiencia que te quedará grabada para siempre en la memoria.
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