El pueblo del Pirineo Aragonés que debes conocer este invierno: está cubierto de nieve, es perfecto para esquiar y cuenta con una catedral única en España
La joya escondida entre montañas que parece sacada de un cuento y que no puedes perderte este año.
Ya han terminado las Navidades y la vuelta a la rutina resulta agotadora. Por eso, ¿qué mejor que ignorarla durante un fin de semana y aprovechar esos días para desconectar? España tiene la suerte de ser uno de los países más diversos del mundo ya que cuenta con desiertos como el de Tabernas en Almería, costas como la Cantábrica o la Mediterránea y zonas montañosas como los Picos de Europa o, en este caso, los Pirineos, donde se encuentra uno de los mejores pueblos para viajar este invierno.
Este municipio cuenta con aproximadamente 14.000 habitantes y se encuentra en la provincia de Huesca, a tan solo 31 kilómetros de la frontera francesa y en pleno corazón de la cordillera. Según muchos, es la capital del Pirineo Aragonés. Si eres una de esas personas que disfruta de las bajas temperaturas, la lluvia y la nieve, este destino es para ti.
Un pueblo cubierto de blanco
Hablamos de Jaca, uno de los pueblos más bonitos de España con temperaturas de entre -1º y 7º de media en enero, lo que lo convierte en el lugar perfecto para los amantes del frío. Además, entre diciembre y marzo suele nevar, por lo que si lo visitas es muy probable que te lo encuentres cubierto de nieve.
Debido a su privilegiada ubicación, Jaca está rodeada por las increíbles montañas del Pirineo Aragonés y cuenta con increíbles lugares como el macizo de Collarada al norte y San Juan de la Peña y Monte Oroel al sur. Además, se encuentra junto al río Aragón, lo que le da aún más encanto a la localidad y hace que parezca sacada de un cuento.
Si como buen amante del invierno también te gustan los deportes típicos de esta estación, estás en el sitio correcto. Aunque Jaca no tiene estación de esquí propia, es uno de los mejores destinos para realizar este deporte debido a su ubicación, que la convierte en el sitio perfecto para acceder a estaciones como las de Astún y Candanchú en el Valle del Aragón o las de Formigal y Panticosa en el Valle de Tena.
Un lugar con monumentos imponentes
Aparte de un entorno natural impresionante, una de las razones por las que Jaca es uno de los pueblos más bonitos de España es por sus monumentos. Algunos de los más impresionantes son La Ciudadela, una fortaleza pentagonal del siglo XVI; o la Catedral de San Pedro de Jaca, que fue una de las primeras catedrales románicas en España y fue un lugar clave para el Camino de Santiago Aragonés.
Otras construcciones importantes son el Monasterio de las Benedictinas, la Torre del Reloj o la Casa Consistorial, entre otros. Por último, tampoco puedes perderte los bares y restaurantes de su Casco Antiguo, perfectos para hacer un descanso y probar platos típicos de Aragón como las migas a la pastora o la Olla Jacetana.
