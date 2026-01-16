El pueblo del Pirineo Aragonés que debes conocer este invierno: está cubierto de nieve, es perfecto para esquiar y cuenta con una catedral única en España

Ya han terminado las Navidades y la vuelta a la rutina resulta agotadora. Por eso, ¿qué mejor que ignorarla durante un fin de semana y aprovechar esos días para desconectar? España tiene la suerte de ser uno de los países más diversos del mundo ya que cuenta con desiertos como el de Tabernas en Almería, costas como la Cantábrica o la Mediterránea y zonas montañosas como los Picos de Europa o, en este caso, los Pirineos, donde se encuentra uno de los mejores pueblos para viajar este invierno.