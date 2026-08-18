Todos van a Santillana del Mar, pero pocos conocen este pueblo de piedra y madera escondido en un valle de Cantabria: un puente medieval, estilo barroco montañés, y es Conjunto Histórico
Descubrimos el que se considera el pueblo más antiguo de toda Cantabria, el cual supone uno de los mejores ejemplos de la arquitectura montañesa de la región.
Las tierras de Cantabria están repletas de pueblos y localidades conocidos por todos, lugares a los que la mayoría de nosotros hemos ido alguna vez en nuestra vida o que soñamos con visitar en algún momento del futuro cercano. Son ampliamente famosos los municipios de Comillas, San Vicente de la Barquera, Santillana del Mar o Potes, además de la capital en Santander o la villa marinera de Castro Urdiales. Pero en las tierras del interior de Cantabria todavía se esconden auténticas joyas por descubrir.
Uno de estos pueblos que pasan prácticamente desapercibidos por la mayoría de gente que se acerca a tierras cántabras es el diminuto pueblo de Bárcena Mayor, una villa de origen medieval situado en el valle del río Argoza. Considerado el pueblo más antiguo de toda Cantabria, y uno de los mejores ejemplos de arquitectura montañesa que hay en la región, Bárcena Mayor que supone una de las mejores escapadas rurales que podemos hacer en el norte del territorio peninsular.
Un pequeño pueblo de montaña
Perteneciente al municipio cántabro de Los Tojos, la villa de Bárcena Mayor cuenta con una población actual de alrededor de 60 habitantes. Perteneciente desde el año 2015 a la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, la villa cuenta con el título de Conjunto Histórico-Artístico desde el año 1979, debido al perfecto estado de conservación de su arquitectura montañesa.
La villa se extiende junto al cauce del río Argoza y está rodeado de montañas cubiertas de frondosas dehesas y bosques, los cuales ofrecen al pueblo un precioso telón de fondo. Al tratarse de una localidad tan pequeña, los establecimientos pensados para los turistas son más bien pocos, algo que los habitantes del pueblo agradecen. Aún así, por entre sus encantadores calles empedradas se esconden la Posada Reserva Verde y la Casa Rural Bárcena Mayor, que ofrecen la oportunidad perfecta de experimentar el pueblo en todo su esplendor. Hay también varios restaurantes y mesones en los que disfrutar lo mejor de los fogones del pueblo.
Considerado el pueblo más antiguo de Cantabria, se estima que las casas más antiguas datan de alrededores de los siglos XV y XVI. Junto a éstas se erige la Iglesia de Santa María, un pequeño y bonito templo del siglo XVII, construido en estilo barroco montañés y que supone un verdadero referente del período de mayor esplendor de Bárcena Mayor. Destaca también el puente de piedra de origen medieval que salva el cauce del río, el cual fue reconstruido en el siglo XIX después de una fuerte riada.
Un parque natural muy especial
Algo que hace de Bárcena Mayor una villa todavía más especial es el hecho de que se encuentra dentro del Parque Natural de Saja-Besaya; de hecho, se trata del único núcleo habitado que hay en todo este espacio del corazón del valle de Cabuérniga. Una de las mejores rutas de senderismo que ofrece el parque, e ideal para los días más calurosos del verano, es la que lleva hasta las piscinas naturales y Pozo Arbencia. Cuenta con un primer tramo de apenas 20 minutos a pie que lleva hasta el Área Recreativa Braña Castrillo, perfecta para estar en familia, con un merendero y una preciosa piscina natural. Para los más atrevidos y aventureros, el sendero sigue hasta el Pozo Arbencia, una ruta de más de 30 kilómetros ida y vuelta.
Junto a esta, son varias las rutas que se extienden por los alrededores de los límites de Bárcena Mayor, destacando el Sendero Fuente Clara, cuyo trazado circular de 7 kilómetros atraviesa los bosques de robles y hayas, ríos y pozas que rodean la villa; o el sendero a Los Tojos, un camino de 13 kilómetros ida y vuelta que conduce al municipio de Los Tojos a través de praderas, bosques y arroyos.
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