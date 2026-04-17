El pueblo escondido en los Picos de Europa perfecto para una escapada: está declarado Conjunto Histórico-Artístico y tiene el mejor plato de cuchara de España
Es conocido como “la villa de los puentes” y ofrece todo tipo de actividades.
Si hay algo que caracteriza al norte es su naturaleza. Bosques, playas, valles, parques nacionales… no es ninguna sorpresa que se le conozca como la España Verde y que cada vez sea la primera opción de más personas para hacer una escapada. Si quieres huir de la rutina y desconectar de todo durante un fin de semana, Cantabria cuenta con un sitio perfecto para ti.
Se encuentra en el Valle Lebaniego y es una de las puertas de entrada a los Picos de Europa, por lo que está rodeado de una vegetación impresionante. Es conocido como “la villa de los puentes”, cuenta con un patrimonio monumental fascinante y, por si fuera poco, es experto en un plato con el que se te hará la boca agua.
Un escondite en plena naturaleza
Hablamos de Potes, un pueblo de menos de 1.500 habitantes rodeado de un color verde impresionante. Está situado en la confluencia de los ríos Deva y Quiviesa, y es una zona perfecta para hacer todo tipo de actividades como senderismo, ciclismo de montaña, escalada o incluso parapente.
Su casco antiguo está declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1983 y, pese al paso de los años, todavía conserva su encanto medieval. Algunos de los rincones más importantes de la localidad son la Torre del Infantado, construida en el siglo XV y declarada Bien de Interés Cultural; la antigua iglesia de San Vicente, de estilo gótico con toques renacentistas y barrocos; o el Barrio de la Solana, con un ambiente único.
“La villa de los puentes”
Debido a la confluencia de los ríos, Potes es conocida como “la villa de los puentes” y cuenta con algunos emblemáticos como el Puente Viejo o de San Cayetano, hecho de piedra y situado junto a la ermita de San Cayetano; el Puente Nuevo, que conecta el casco antiguo con las zonas más modernas; o el Puente de la Cárcel, llamado así por su ubicación junto a la antigua prisión de Potes.
Un broche final muy delicioso
Tras conocer la naturaleza y monumentos de la zona lo más probable es que estés agotado, pero no puedes irte de la localidad sin disfrutar de otra de sus joyas más emblemáticas: el cocido lebaniego. Esta es la verdadera estrella del pubelo. O lo que es lo mismo: irte de aquí sin comerlo es como no haber visitado el pueblo.
¿Que diferencia a este cocido de los demás? La forma en que está cocinado y sus ingredientes, a base de garbanzos, chorizo, tocino, repollo o berza. Sin duda, probarlo es el mejor broche final que podrías darle al viaje.
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