El pueblo pesquero más infravalorado de Almería tiene un paseo marítimo de 2 kilómetros: aquí se come la mejor gamba roja de España y tiene una fortaleza del siglo XVIII para defender la costa de piratas

Si lo que buscas en una escapada costera es autenticidad, ausencia de masificación y buena gastronomía, este pueblo de menos de 9.000 habitantes es una opción difícil de superar. Este pueblo del Levante almeriense ha sabido mantener su esencia marinera mientras otros destinos cercanos evolucionaban hacia un modelo más turístico. Aquí, el puerto pesquero sigue marcando el ritmo diario de sus vecinos y numerosos habitantes de pueblos cercanos que deciden pasar un fin de semana allí para probar su gamba roja.

Para quienes no conviven con alergias alimentarias, renunciar a productos como el chocolate, los cacahuetes o el marisco puede parecer impensable. Y es que algunos sabores no solo despiertan pasiones, sino que también forman parte de la identidad gastronómica de determinados lugares. En la provincia de Almería, a aproximadamente una hora de la capital, se encuentra la localidad costera de Garrucha, conocida por este crustáceo emblemático del Mediterráneo.

Adriana Fernández

Gamba roja de Garrucha / Istock / Eusebioj Torres

El paraíso de la gamba roja: el pilar fundamental de la identidad de este pueblo almeriense

Este municipio situado entre Vera y Mojácar, tiene en la pesca uno de los pilares de su identidad. La gamba roja destaca por su sabor intenso y su textura firme y jugosa, convirtiéndose en el gran reclamo gastronómico local. En su lonja, uno de los puntos más activos del pueblo, se celebran subastas públicas de pescado de lunes a viernes, donde también se pueden encontrar especies como pargo, gallopedro o lenguado.

El pueblo pesquero de Garrucha / Istock / CaronB

Entre los restaurantes más reconocidos se encuentra Restaurante El Almejero, un clásico de cocina marinera. También destaca Restaurante Boracay (reconocido por la Guía Repsol con un Solete de Verano), conocido por sus arroces y pescado fresco, y La Simona, una opción más informal centrada en el tapeo. Otro establecimiento destacado es Rincón del Puerto, situado en la zona portuaria, donde además de la gamba roja se pueden encontrar especialidades como gambas al ajillo, bogavante, navajas o arroces caldosos.

La Virgen del Carmen de Garrucha en Almería / Istock / marisa Arregui

Más allá de la gastronomía: un paseo marítimo de 2 kilómetros con mucho ambiente

Garrucha ofrece atractivos como el paseo del Malecón, reconocible por su pavimento de losas rojas y blancas y su barandilla de mármol blanco de Macael, desde donde se obtienen vistas al puerto pesquero. También destacan espacios como el propio puerto, los monumentos al emigrante y al pescador, la chimenea conocida como el Calvario o la imagen de la Virgen del Carmen en la playa del Pósito. Mientras tanto, la Playa de Garrucha, con más de 1.300 metros de longitud, es otro de los puntos clave, especialmente frecuentada por familias por su ambiente tranquilo.

El paseo marítimo de Garrucha (Almería) / Istock / Soyazur

El castillo de Garrucha / Istock / LuisPinaPhotogrpahy

El agua cristalina de la zona permite actividades como el snorkel, y la localidad dispone de escuelas de deportes acuáticos y excursiones marítimas, incluyendo salidas para avistar delfines. ¡Pero eso no es todo! Entre los puntos clave del municipio destaca el Castillo de Jesús Nazareno, también conocido como Castillo de San Ramón. Construido en el siglo XVIII como defensa frente a ataques piratas, hoy funciona como mirador y espacio cultural con vistas al Mediterráneo.