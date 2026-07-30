Ni Hondarribia, ni Cudillero: el pueblo pesquero más bonito de España está en A Coruña, con casas de colores, una ría escondida y villas indianas

Repartidos a lo largo del litoral de las rías Altas y Baixas en Galicia se hallan infinidad de pueblos pesqueros que, durante la temporada estival, ofrecen un refugio perfecto. Enclavados en las costas escarpadas de las rías, estos pueblos reúnen lo mejor de la esencia gallega, con su ambiente marinero, la espectacularidad de los paisajes naturales, y una gastronomía sensacional; una combinación que convierte a estos pueblos en el lugar deseado de muchas familias que desean escapar del calor del verano.

La ría de Ares / Istock / Sergi Formoso

Uno de estos fantásticos pueblos lo encontramos en la prácticamente desconocida y muy infravalorada ría de Ares. Se trata del diminuto barrio de Redes, perteneciente a la parroquia de Camouco, que a su vez forma parte del municipio de Ares. Pueblo de tradición pesquera, Redes es fácilmente reconocible por sus casas de fachadas coloridas, las cuales crean una imagen digna de postal frente al mar. El nombre del pueblo proviene, como es fácil imaginar, de las redes de pesca que, en su día, los pescadores colgaban para secar al sol tras una larga jornada en alta mar, en unas estructuras de madera llamadas cabrias que todavía hoy día se pueden observar en la playa.

Adriana Fernández

Un pueblo de pasado indiano

Situado a unos 40 kilómetros al noroeste de la ciudad de Coruña, el barrio de Redes ofrece una de las mejores experiencias que uno puede vivir en todo el litoral gallego. Con una población actual algo superior a los 200 habitantes y de una marcada tradición pesquera, su situación privilegiada hace que en verano se convierta en uno de los lugares más concurridos por visitantes y turistas de la Ría de Ares. Y es que, a parte de contar con un núcleo urbano conformado por callejuelas repletas de casas de estilo marinero, Redes guarda una maravillosa playa y un entorno ideal para recorrer a pie.

Junto a las casas de pescadores, en el pueblo se erigen también varias villas indianas, mandadas a construir por aquellos emigrantes españoles que regresaron de las Américas después de haber hecho fortuna. Levantadas entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, las casas indianas destacaban por su construcción noble y los colores vivos de sus fachadas, características que reflejaban la riqueza de estas familias.

Las cabrias en la playa de Redes / Istock / Nandi Estevez

De esta manera, cuando uno se pasea por las calles de Redes se va encontrando con una sucesión de casas de pescadores con villas indianas, las cuales se dan la mano y crean un escenario único y de una belleza magnífica. Llenas de rincones fotografiables y con el mar como telón de fondo, las callejuelas del casco histórico cuentan con varios establecimientos en los que pararte a probar lo mejor de la gastronomía gallega.

Un entorno privilegiado

Además de la belleza del núcleo urbano, el cual se puede descubrir en una sola mañana, Redes guarda un entorno natural que parece haber salido de las páginas de un cuento. Destaca la playa Area Morta, la playa del pueblo, que se extiende junto al puerto y ofrece unas impresionantes panorámicas de la ría. Con las cabrias erigidas en uno de sus extremos, la playa no es solo el sitio ideal para darse un baño; las aguas que bañan la orilla son también muy buenas para practicar deportes acuáticos.

Por las afueras del pueblo se extienden cantidad de caminos y senderos perfectos para descubrir los paisajes y pueblos de alrededor, a los cuales se puede llegar tanto a pie o en bici como en coche. Así, podrás visitar barrios y parroquias tan bonitos y especiales como Mazaído, Seselle, Combarro o el propio pueblo de Ares.

Pueblo de película

Si eres aficionado al cine, y en particular a las películas de Almodóvar, puede ser que reconozcas el pueblo de Redes. El director manchego quedó tan enamorado de el encanto de Redes que decidió convertir este pueblo marinero del litoral gallego en el escenario de dos de sus largometrajes, “Julieta” y “Silencio”. Las hayas visto o no, una manera excelente de visionarlas es durante tu estada en el pueblo, así mientras ves la película puedes ir reconociendo los lugares por los que has pasado y que aparecen en la pantalla.