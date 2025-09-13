Este pueblo pesquero de Galicia es el más barato para alquilar una casa en la playa este verano
Con la llegada del verano también llegan las ansiadas vacaciones. Despertarse junto al mar, darse un baño en la playa antes de comer o disfrutar tomando algo en una terraza con vistas a una de las rías de Galicia sin tener que desplazarse. ¿Suena bien verdad? Estos son algunos de los planes de aquellos que este verano pueden alquilar una vivienda para pasar unos días de descanso en las costas gallegas pero que, año tras año, cada vez empieza a ser más difícil para las familias debido al continuo incremento del precio en los alquileres.
Por ello desde EL CORREO GALLEGO y a través del informe elaborado por el Grupo Tecnicasa, os presentamos el que en este verano de 2025 es el pueblo costero de Galicia más barato para alquilar una casa a pie de playa.
Una villa pesquera con playas de arena blanca y fina
El mencionado informe se centra en recoger las zonas más baratas y más caras para veranear del territorio español, además de estudiar el incremento de precios con respecto al año anterior. En el caso de Galicia, nuestra comunidad ha experimentado subidas significativas, especialmente en las provincias de A Coruña y Lugo.
Pese a esto y según el informe, la villa pesquera coruñesa de Portosín, perteneciente al Concello de Porto do Son, se posiciona como el pueblo costero más barato para alquilar una vivienda junto a la playa en este 2025 en nuestra comunidad, situando el precio medio por semana en unos 600 euros.
Conocida por sus playas de arena blanca y fina con aguas tranquilas como la de Coira, esta población enmarcada dentro de la ría de Muros-Noia ofrece además un entorno urbano con todas las comodidades de accesibilidad.
