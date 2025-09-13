Este pueblo pesquero de Galicia es el más barato para alquilar una casa en la playa este verano

Con la llegada del verano también llegan las ansiadas vacaciones. Despertarse junto al mar, darse un baño en la playa antes de comer o disfrutar tomando algo en una terraza con vistas a una de las rías de Galicia sin tener que desplazarse. ¿Suena bien verdad? Estos son algunos de los planes de aquellos que este verano pueden alquilar una vivienda para pasar unos días de descanso en las costas gallegas pero que, año tras año, cada vez empieza a ser más difícil para las familias debido al continuo incremento del precio en los alquileres.