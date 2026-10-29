El pueblo pesquero de casas blancas junto al mar que inspiró la canción 'Mediterráneo' de Serrat: “Es una zona de una fuerza y una riqueza especiales y siempre esperé que eso se colase en mí”

No es ningún secreto que la canción ‘Mediterráneo’ nació de la nostalgia que su compositor, Joan Manuel Serrat, sentía por el mar y por su tierra. Así lo relató el propio cantautor en una entrevista con El País, al revelar que, durante una estancia en México, llevaba semanas lejos de la costa y llegó a conducir hasta un lago para aliviar la añoranza que le producía estar tan lejos de su mar. Era 1970, él vivía en el exilio y solo un año después, escribiría la letra de una de las canciones más emblemáticas del repertorio del artista, y en un himno intergeneracional de la música en español.

Un paraíso de casas blancas junto al mar / Istock

Lo que todavía mucha gente no sabe es que la canción no fue escrita desde la distancia, sino con los pies en la arena y el mar Mediterráneo en el horizonte. Lo hizo en mayo de 1971, desde un hotelito con encanto a pie de playa en Calella de Palafrugell, uno de los pueblos más bonitos de la Costa Brava.

Sara Fernández García

El paraíso de casas blancas junto al mar

El desaparecido Hotel Batlle es el lugar desde el que Serrat compuso la letra de ‘Mediterráneo, junto a la mayoría de canciones que componían el disco homónimo en el que se publicó esta mítica canción. Y aunque del hotel apenas queda solo el recuerdo, el inmueble en el que se encontraba sigue estando en el mismo lugar (hoy convertido en un edificio de apartamentos, como no podía ser de otra manera).

Uno de los arcos de Les Voltes / Istock / TONO BALAGUER

Y es que este rincón marinero no solo es uno de los lugares favoritos de veraneo de la sociedad catalana, sino que antes también lo era. Su fama viene de lejos, concretamente de finales del siglo XIX, cuando se convirtió en uno de los refugios favoritos de la alta burguesía de la época. Ricos empresarios, sobre todo vinculados a la industria del corcho, levantaron en esta zona sus espectaculares residencias de verano.

Aunque lo llamativo, antes y ahora, era el contraste que se estableció con el paisaje tradicional de casas blancas y ambiente marinero del lugar, un encanto que el viejo Hotel Batlle ejemplificaba de la mejor manera posible. No nos extraña que le sirviera a Serrat para atraer a las musas que necesitaba para componer ‘Mediterráneo’. Y es que esta “es una zona de una fuerza y una riqueza especiales y siempre esperé que eso se colase en mí”, como aseguró Serrat en una entrevista con El País Semanal.

Fue y es uno de los lugares favoritos de veraneo de la sociedad catalana / Istock / George Clerk www.georgeclerk.com

La historia de Calella de Palafrugell

Aquellos antiguos empresarios huían del humo y el bullicio de las fábricas en busca de lugares tranquilos, y en Calella encontraron un refugio de aire puro, baños de mar y calas escondidas. El rincón más reconocible de Calella es Port Bo, su antiguo barrio marítimo. Sus casas blancas frente al agua y los soportales de Les Voltes componen una de las estampas más conocidas de la Costa Brava, cuya historia se remonta al menos al siglo XVIII, cuando las antiguas barracas de pescadores dieron paso a edificios y calles vinculados al crecimiento de la actividad pesquera y comercial.

Antiguas casas de pescadores en este pueblo de ambiente marinero / Istock / Josep Curto

Lo interesante es que Les Voltes no se construyeron solo para embellecer el paseo marítimo, sino que tenían una función real: bajo sus arcos, los pescadores subastaban el pescado, reparaban las redes y conversaban. Port Bo funcionó también como puerto de cabotaje: por allí salían productos de la zona como el vino, el trigo, las salazones, el corcho y el coral. No es de extrañar que el conjunto histórico de Port Bo está reconocido como Bien Cultural de Interés Nacional.