El pueblo pesquero más bonito de Euskadi no es Getaria: es como un anfiteatro de casas colgadas sobre el puerto y tiene la ola más famosa de Europa

Hay un pueblo marinero en el norte de España que es el paraíso para quienes disfrutan de un verano sin temperaturas muy altas, con un entorno natural salvaje y una sensación de tranquilidad muy difícil de encontrar en otros destinos turísticos. Está en el País Vasco y los aficionados al surf lo conocen de sobra: Mundaka.

El paisaje que rodea a este pueblo merinero es espectacular. / Istock

Se puede decir que es uno de esos pueblos que sorprenden incluso a quienes conocen bien la costa vasca. Está situado en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en la desembocadura de una ría, rodeado de marismas, bosques y montañas. Y es precisamente esa combinación tan literal entre mar y montaña lo que hace que el paisaje de Mundaka sea muy distinto al de otros pueblos marineros situados también a orillas del Cantábrico.

Gian Carlos Toledo

Un anfiteatro de casas que miran al mar

Para quienes no hayan estado, diremos que lo primero que llama la atención es que no está construido frente a una playa abierta, como mucha gente podría estar pensando ahora mismo, sino que se levanta alrededor de un pequeño puerto natural. Las casas se asoman al puerto desde la ladera, con el monte verde detrás, lo que crea una imagen de lo más fotogénica.

Un pueblo marinero asentado junto al puerto. / Istock / EKATERINA POKROVSKY

Apenas tiene 1800 habitantes, pero en verano esta villa marinera multiplica notablemente el número de visitantes en verano; y no es de extrañar. Y su ubicación, en el corazón de la ría de Urdaibai (para ser precisos, Mundaka se encuentra en la margen izquierda de la ría) es uno de los principales motivos, que para eso uno de los paisajes más valiosos del norte de España.

Pocos monumentos pero mucho paisaje

Declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco, esta es una zona conocida a nivel internacional por su gran riqueza y belleza natural; no es de extrañar que se haya convertido en los últimos años en uno de los destinos más visitados del País Vasco, incluso en verano. Motivos no le faltan: la isla de Ízaro (visible desde Mundaka), el impresionante islote de San Juan de Gaztelugatxe, el cabo de Matxitxako o las playas de Laga y Laida son algunos de sus lugares imprescindibles para conocer en una visita.

Playa de Laga, en el corazón de Urdaibai. / Istock

Y es que, a diferencia de destinos como Getaria, donde la monumentalidad de su centro histórico suele dejar sin palabras a quien lo visita (cuenta con un un casco histórico medieval muy bien conservado y entre sus edificios destaca la impresionante iglesia gótica de San Salvador), Mundaka es más paisajístico.

La mejor ola de izquierda de Europa

Pero Mundaka es conocido mundialmente por otra razón: su legendaria ola izquierda. Puede formar tubos de hasta unos 400 metros de recorrido sobre fondo de arena, algo que al parecer es excepcional, y está considerada una de las mejores olas de izquierda de Europa. Durante décadas ha atraído a los mejores surfistas del mundo y ha acogido pruebas del circuito internacional.

Su ola izquierda es legendaria. / Istock / Ian McDonnell

Ese ambiente surfero, unido al paisaje espectacular y al encanto de ser, todavía hoy, un pueblo marinero, es precisamente lo que hace que Mundaka sea uno de los destinos más interesantes para visitar y conocer de la costa vasca.