El pueblo pesquero más bonito de España es perfecto para ver el eclipse de Sol de agosto: es un viaje a la Edad Media, famoso por su langosta y su pescado, y está repleto de calas turquesas

Un eclipse de Sol es uno de esos fenómenos fascinantes que nos regala la naturaleza en su estado más puro. Quienes han visto alguno, saben que es pura emoción y este año tendremos la oportunidad de vivir uno de los más impresionantes: un eclipse total de sol, visible desde buena parte de España.

Un eclipse de Sol es uno de los fenómenos más sorprendentes de la naturaleza. / Istock

La franja de totalidad del eclipse (así se llama al territorio que queda completamente dentro de este fenómeno) atraviesa la península de oeste a este, desde Galicia hasta Levante, incluyendo una buena parte de Madrid. Pero también las islas, y las Baleares serán unas de las grandes privilegiadas. Te contamos cuál será el mejor lugar para verlo.

Adriana Fernández

Todo lo que tienes que saber sobre el eclipse de Sol

El eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, va a cruzar de lleno las islas de Mallorca y Menorca, mientras que Ibiza la atravesará solo parcialmente, por lo que en esta ocasión descartamos a la ‘isla bonita’ para contemplarlo.

Según los expertos, la fase de totalidad del eclipse durará algo más de un minuto (solo 60 segundos de penumbra, en ese momento en el que el sol y la luna se encuentran de lleno). Comenzará, parcialmente, a eso de las 19.30, y será visible totalmente entre las 20.27 y las 20.33 si los pronósticos no fallan.

Las islas son un destino ideal para ver el eclipse de Sol de agosto. / Istock / Tono Balaguer

Lo que hace que el archipiélago sea especial para contemplarlo es que este fenómeno sucederá al atardecer y a muy baja altura sobre el horizonte, lo que garantiza una visibilidad prácticamente total.

Y eso nos lleva directos hasta un paraíso en Menorca, situado en la costa más occidental de la isla: Ciutadella. Se trata de una ciudad portuaria, famosa por la belleza y el buen estado de conservación de su casco antiguo y sus calles de trazado medieval que parecen haberse detenido en el tiempo.

Qué ver en esta preciosa ciudad de Menorca

Además de ser la ciudad más poblada de toda la sila, Ciutadella es el corazón cultural de Menorca y su estética señorial recuerda su pasado como capital de la isla (lo fue hasta 1714, cuando la capitalidad se trasladó a Mahón).

Ciutadella es el corazón cultural de Menorca. / Istock

Dentro del centro histórico, la plaza principal o plaça des Born es el lugar que reúne los edificios administrativos más relevantes: desde el ayuntamiento, de marcado estilo Gótico, a los palacios Salort y Torresaura, ambos levantados en el siglo XIX.

Y luego está la catedral de Santa María de Ciutadella, una muestra del Gótico catalán levantado entre los siglos XIII y XIV, con un enorme altar de mármol y una sobresaliente capilla de estilo barroco.

La imponente arquitectura palaciega y señorial del centro contrasta con el espíritu pesquero y marinero de la ciudad, esencia que comparte con toda la isla. Porque si hay que uno no puede dejar de hacer cuando visita Ciutadella es probar su delicioso pescado y sus tradicionales platos de langosta, posiblemente el producto más emblemático de la cocina menorquina.

La plaza des Mercat, epicentro marinero y el lugar ideal a la hora del aperitivo. / Istock

Para ello, nada como poner rumbo a la plaza des Mercat, parada obligada para los amantes de la buena mesa. Y es que el edificio central es el Mercat des Peix (o mercado de pescado), el lugar tradicional donde se vende el mejor producto traído del mar. Y sitio habitual para tomar el aperitivo en los soportales que lo rodean. Un lugar imprescindible, sobre todo los fines de semana.