El pueblo pesquero más bonito de Cantabria tiene un casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico: sus casas cuelgan sobre el mar y tiene uno de los puertos más fotografiados del norte

Otro elemento fundamental es el Puente de la Maza, levantado en el siglo XV sobre la base de una estructura anterior de madera. El puente actual responde a una reforma impulsada por Carlos III y constituye uno de los símbolos más reconocibles de la villa. Asimismo, el patrimonio religioso y civil de la villa se completa con espacios como el Convento de San Luis, un complejo del siglo XV que llegó a alojar al emperador Carlos I y del que se conservan valiosos restos góticos, o el palacio de la familia Corro, una construcción clasicista que cumplió funciones asistenciales para enfermos y necesitados en su época.