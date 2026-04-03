El pueblo pesquero más bonito de Cantabria tiene un casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico: sus casas cuelgan sobre el mar y tiene uno de los puertos más fotografiados del norte
Pegado al mar, con una tradición pesquera de las de toda la vida y monumentos que definen su historia, este pueblo de Cantabria es un paraíso que atrae a aristócratas y viajeros de cualquier parte del mundo.
Hay pueblos que conservan huellas profundas de su historia, donde la tradición marinera sigue marcando la vida cotidiana. Esta ciudad es uno de esos casos excepcionales en los que la vida marinera se mezcla con la historia y un casco histórico que merece la pena visitar al menos una vez en la vida. Por si fuera poco, tener los Picos de Europa como telón de fondo es una auténtica maravilla. Aquí la vida corre a otro ritmo y el sonido del mar marca el día a día como centinela.
El entorno natural que rodea a la localidad explica buena parte de su atractivo. Situada en pleno Parque Natural de Oyambre, la villa se encuentra envuelta por un mosaico de playas, acantilados y bosques que conforman uno de los paisajes más valiosos del litoral cántabro. Su historia, sin embargo, se remonta mucho más atrás: ya en época romana existía asentamiento en la zona, pero la verdadera prosperidad llegó durante la Edad Media, cuando su posición estratégica en la costa occidental de Cantabria la transformó en un puerto relevante y en un punto clave para el Camino de Santiago del Norte.
San Vicente de la Barquera se despliega sobre una estrecha península hacia el Cantábrico. Rodeada por la ría que lleva su nombre y por el estuario del río Escudo, ha moldeado durante siglos la vida de un núcleo que se ha consolidado como una de las imágenes más representativas de la zona. Durante siglos, viajeros y mercancías confluyeron aquí, y esa confluencia ha dejado un legado monumental que aún puede apreciarse en sus calles.
El pueblo pesquero más atractivo del cantábrico: sus playas y su puerto
Entre sus visitantes habituales destacan nombres como los de Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James, que han hecho de él su refugio personal. Y es que, la extensa playa de Merón, de casi cuatro kilómetros de arena fina y olas, se convierte en un destino imprescindible: invita al paseo, al surf y al simple placer de contemplar el atardecer mirando al mar. Más próximas al casco urbano, las playas de El Rosal y La Maza ofrecen un paisaje más sereno, con aguas tranquilas y un acceso cómodo que las convierte en refugio ideal para familias.
Sin embargo, si hay un elemento que resume el carácter de San Vicente de la Barquera es su puerto. Durante siglos fue esencial para la actividad comercial y para el paso de peregrinos. A día de hoy la pesca continúa teniendo un peso significativo, pero mira también hacia la navegación deportiva y al turismo marítimo. Navegar por la ría y contemplar desde el agua la línea del casco antiguo, las montañas de fondo y la luz cambiante del Cantábrico es, probablemente, una de las experiencias más memorables.
El patrimonio histórico de la villa: declarado Conjunto Histórico-artístico
El casco antiguo, declarado Bien de Interés Cultural en 1987, reúne algunos de los enclaves más significativos del patrimonio local: conserva su antiguo núcleo sobre una colina desde la que, en tiempos medievales, se controlaba el horizonte marítimo. Entre sus monumentos, destaca la iglesia de Santa María de los Ángeles, levantada entre los siglos XIII y XVI. En su interior se conserva el sepulcro del inquisidor Antonio del Corro, una obra funeraria de enorme valor.
Pero sería un delito no hablar del Castillo del Rey: levantado entre los siglos XIII y XIV, recuerda la importancia defensiva que tuvo este enclave. Ha sido restaurado parcialmente y permite desde sus torres observar la geografía que rodea la localidad. ¡Pero eso no es todo! Muy cerca, la iglesia de Santa María de los Ángeles se alza como uno de los grandes ejemplos del gótico cantábrico, un templo de bóvedas elevadas donde reposan figuras destacadas de la historia local.
Otro elemento fundamental es el Puente de la Maza, levantado en el siglo XV sobre la base de una estructura anterior de madera. El puente actual responde a una reforma impulsada por Carlos III y constituye uno de los símbolos más reconocibles de la villa. Asimismo, el patrimonio religioso y civil de la villa se completa con espacios como el Convento de San Luis, un complejo del siglo XV que llegó a alojar al emperador Carlos I y del que se conservan valiosos restos góticos, o el palacio de la familia Corro, una construcción clasicista que cumplió funciones asistenciales para enfermos y necesitados en su época.
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