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El pueblo pesquero más bonito de Asturias no es Cudillero: una villa declarada Conjunto Histórico con casas colgadas en acantilados, huellas de dinosaurio y tradición ballenera

A tan solo un paso del mar, esta joya del norte combina la tranquilidad de un pueblo tradicional con una riqueza patrimonial única.

Una vista panorámica de este pintoresco pueblo del cantábrico, declarado Conjunto Histórico artístico

Una vista panorámica de este pintoresco pueblo del cantábrico, declarado Conjunto Histórico artístico / Istock

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Yanira Morte

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Frente al mar cantábrico encontramos un pequeño pueblo de Asturias conocido por sus famosas casas escalonadas colgadas sobre el mar cantábrico y también por ser escenario de muchas series televisivas como es el caso de la serie de televisión “Doctor Mateo”, si eres muy fan, te contamos que existe una ruta que recorre los sitios emblemáticos donde se rodó tu serie favorita. Hablamos de Lastres, situado en el concejo de Colunga, una auténtica villa marinera que es todo un espectáculo vertical, considerado por muchos uno de los pueblos más bonitos de España y unos de los destinos favoritos para aquellos que adoran el norte y desean escapar del calor asfixiante de la ciudad. 

Parece La Habana pero está en Asturias: el pueblo perdido en el norte de España que tiene casas coloniales como las de Cuba

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Adriana Fernández

Algo que destaca muchísimo son sus espectaculares miradores donde podrás observar todo el pueblo desde una panorámica diferente y descubrir nuevos rincones de él. El Mirador San Roque, uno de los favoritos, destaca por estar situado en lo más alto del pueblo junto a la capilla de San Roque, te enamorarás de sus famosas casas colgadas junto al acantilado y la Sierra de Sueve de fondo. Pero si estás de ruta por el casco histórico no puede faltar el Mirador de la Fragua, perfecto para apreciar los tejados y las callejuelas desde otra perspectiva diferente. 

Mirador de San Roque, Asturias

Mirador de San Roque, Asturias / Istock / Mlenny

Lastres y sus curiosidades mejor conservadas

Esta villa marinera declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1992 guarda secretos que muy pocos conocen, pero que te harán saber mucho más sobre su cultura, historia y legado histórico. No es una novedad que Lastres tenga un gran vínculo con el mar y sobre todo una gran tradición ballenera, pues entre los siglos XIV y XVI, los marineros salían en pequeñas lanchas para capturar a las ballenas que se encontraban cerca de la costa con la única finalidad de utilizar su grasa para iluminar lámparas en toda Europa. 

Vista principal del pueblo de lastres, en los lugares más bellos de la región asturiana de España

Vista principal del pueblo de lastres, en los lugares más bellos de la región asturiana de España / Istock / :Nachosuch

Si has visitado Lastres, conocerás su emblemática Torre del Reloj que se utilizó para poder controlar a los piratas que te podrían acercar a sus costas. Una curiosidad es que el reloj fue comprado en Londres y traído por una familia adinerada en el siglo XVIII para instalarlo directamente en la propia torre.

La Torre del Reloj. Lastres, Asturias, España

La Torre del Reloj. Lastres, Asturias, España / Istock / Anton Sheiko

Su yacimiento más famoso de los últimos tiempos

Hace aproximadamente 240 millones de años en la tierra existieron unas criaturas gigantes que lo dominaban todo, aunque para muchos sean simples leyendas desde el lado científico existen muchas pruebas que afirman lo que muchos creen y es que estas criaturas a las que llamamos dinosaurios compartieron la tierra cuando era muy diferente. 

Lastres es esa pequeña prueba que nos demuestra la presencia de estas criaturas, y es que, su yacimiento más famoso fue el de la Playa de la Griega, donde se descubrieron huellas gigantescas de saurópodos, dinosaurios gigantes de cuello largo que miden más de 1,20 metros de altura. También destacan huellas de los Terópodos, dinosaurios carnívoros o los herbívoros bípedos. Como consejo si quieres ver bien las huellas, es más recomendable ir cuando la marea está baja, ya que muchas están cubiertas por el mar cuando la marea está alta. 

Playa de La Griega

Playa de La Griega / wikimedia Commons/Javier Casado Tirado, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Qué más ver en esta villa marinera de Asturias

Santa María de sábada, es uno de los mejores lugares para ver en Lastres, situada en la parte alta del pueblo, se fundó en el siglo XVIII sobre los restos de una iglesia anterior y destaca por sus dos pórticos y su retablo mayor. Uno de los lugares más queridos de este pueblo del norte es su famosa Playa de El Escanu, muy cercana al puerto y una de las más cercanas y accesibles para los visitantes. 

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Iglesia de Santa María de Sabada

Iglesia de Santa María de Sabada / wikimedia Commons/Ramón, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons

Y si eres un amante de la historia y tu principal objetivo de visitar esta localidad es conocer más sobre los dinosaurios, el Museo del Jurásico de Asturias no podrás perdértelo, uno de los museos paleontológicos más importantes de España dedicado a período jurásico y a los fósiles encontrados en Asturias. Dentro encontrarás huellas, fósiles y esqueletos de dinosaurios, además de animales marinos y plantas de hace millones de años. Todo un auténtico viaje al pasado y la historia de Lastres.

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