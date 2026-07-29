El pueblo pesquero más bonito de Asturias no es Cudillero: una villa declarada Conjunto Histórico con casas colgadas en acantilados, huellas de dinosaurio y tradición ballenera
A tan solo un paso del mar, esta joya del norte combina la tranquilidad de un pueblo tradicional con una riqueza patrimonial única.
Frente al mar cantábrico encontramos un pequeño pueblo de Asturias conocido por sus famosas casas escalonadas colgadas sobre el mar cantábrico y también por ser escenario de muchas series televisivas como es el caso de la serie de televisión “Doctor Mateo”, si eres muy fan, te contamos que existe una ruta que recorre los sitios emblemáticos donde se rodó tu serie favorita. Hablamos de Lastres, situado en el concejo de Colunga, una auténtica villa marinera que es todo un espectáculo vertical, considerado por muchos uno de los pueblos más bonitos de España y unos de los destinos favoritos para aquellos que adoran el norte y desean escapar del calor asfixiante de la ciudad.
Algo que destaca muchísimo son sus espectaculares miradores donde podrás observar todo el pueblo desde una panorámica diferente y descubrir nuevos rincones de él. El Mirador San Roque, uno de los favoritos, destaca por estar situado en lo más alto del pueblo junto a la capilla de San Roque, te enamorarás de sus famosas casas colgadas junto al acantilado y la Sierra de Sueve de fondo. Pero si estás de ruta por el casco histórico no puede faltar el Mirador de la Fragua, perfecto para apreciar los tejados y las callejuelas desde otra perspectiva diferente.
Lastres y sus curiosidades mejor conservadas
Esta villa marinera declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1992 guarda secretos que muy pocos conocen, pero que te harán saber mucho más sobre su cultura, historia y legado histórico. No es una novedad que Lastres tenga un gran vínculo con el mar y sobre todo una gran tradición ballenera, pues entre los siglos XIV y XVI, los marineros salían en pequeñas lanchas para capturar a las ballenas que se encontraban cerca de la costa con la única finalidad de utilizar su grasa para iluminar lámparas en toda Europa.
Si has visitado Lastres, conocerás su emblemática Torre del Reloj que se utilizó para poder controlar a los piratas que te podrían acercar a sus costas. Una curiosidad es que el reloj fue comprado en Londres y traído por una familia adinerada en el siglo XVIII para instalarlo directamente en la propia torre.
Su yacimiento más famoso de los últimos tiempos
Hace aproximadamente 240 millones de años en la tierra existieron unas criaturas gigantes que lo dominaban todo, aunque para muchos sean simples leyendas desde el lado científico existen muchas pruebas que afirman lo que muchos creen y es que estas criaturas a las que llamamos dinosaurios compartieron la tierra cuando era muy diferente.
Lastres es esa pequeña prueba que nos demuestra la presencia de estas criaturas, y es que, su yacimiento más famoso fue el de la Playa de la Griega, donde se descubrieron huellas gigantescas de saurópodos, dinosaurios gigantes de cuello largo que miden más de 1,20 metros de altura. También destacan huellas de los Terópodos, dinosaurios carnívoros o los herbívoros bípedos. Como consejo si quieres ver bien las huellas, es más recomendable ir cuando la marea está baja, ya que muchas están cubiertas por el mar cuando la marea está alta.
Qué más ver en esta villa marinera de Asturias
Santa María de sábada, es uno de los mejores lugares para ver en Lastres, situada en la parte alta del pueblo, se fundó en el siglo XVIII sobre los restos de una iglesia anterior y destaca por sus dos pórticos y su retablo mayor. Uno de los lugares más queridos de este pueblo del norte es su famosa Playa de El Escanu, muy cercana al puerto y una de las más cercanas y accesibles para los visitantes.
Y si eres un amante de la historia y tu principal objetivo de visitar esta localidad es conocer más sobre los dinosaurios, el Museo del Jurásico de Asturias no podrás perdértelo, uno de los museos paleontológicos más importantes de España dedicado a período jurásico y a los fósiles encontrados en Asturias. Dentro encontrarás huellas, fósiles y esqueletos de dinosaurios, además de animales marinos y plantas de hace millones de años. Todo un auténtico viaje al pasado y la historia de Lastres.
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