Así es el pueblo pesquero de Almería, perfecto para visitar este verano, que comparan con Grecia: “Es una joya…”
Este enclave está repleto de casas blancas y calas de agua turquesa rodeadas de acantilados.
Con apenas 300 habitantes en su interior, la provincia de Almería cuenta entre sus fronteras con una pequeña y tranquila pedanía repleta de calas escondidas, aguas cristalinas y casas blancas llenas de flores que multiplica su población en verano con ciudadanos venidos de todos los rincones del planeta para disfrutar de esta aldea que muchos comparan con Grecia.
º3"Este precioso pueblo blanco no está en Grecia, sino que es una aldea escondida de Almería, una pequeña joya en pleno Parque Natural de Cabo de Gata con playas salvajes, acantilados y agua cristalina", cuenta sobre Agua Amarga, este pequeño pueblo de pescadores, la creadora de contenido de viajes Anastasia, que en su perfil 'anastasia.viajera' acumula miles de seguidores sobre los lugares más remotos y bellos que se deben visitar al menos una vez en la vida.
Agua Amarga, un pueblo "de película" en Almería
En su ruta por la geografía española, ha descubierto este pueblo costero que asegura que parece "de película" con sus casas blancas y sus flores coloridas. "Te harán sentir en una isla griega", afirma la 'influencer'.
Y es que, a pesar del crecimiento que ha sufrido el municipio con el incremento del turismo y su mayor masificación durante los meses de verano, este entorno mantiene su encanto y carácter agradable y tranquilo, lo que le posiciona como un verdadero oasis de calma en la costa andaluza.
Playas vírgenes de arena fina en esta aldea de Almería que parece "una isla griega"
De ese modo, este lugar de la provincia de Almería ha logrado conquistar a sus visitantes gracias a la forma de ser de sus habitantes y la belleza de su entorno, con playas vírgenes de arena fina y aguas turquesas, acantilados sedimentarios y cuevas calizas de una hermosura sin igual, con litorales como la Cala de Enmedio o la Cala del Plomo como sus principales bastiones.
Además, también se puede disfrutar en su entorno de su conocida torre de Mesa Roldán y su faro, así como las serpenteantes y estrechas calles del municipio, salpicadas constantemente de artesanía y cultura.
