Así es el pueblo pesquero de Almería, perfecto para visitar este verano, que comparan con Grecia: “Es una joya…”

º3"Este precioso pueblo blanco no está en Grecia, sino que es una aldea escondida de Almería, una pequeña joya en pleno Parque Natural de Cabo de Gata con playas salvajes, acantilados y agua cristalina", cuenta sobre Agua Amarga, este pequeño pueblo de pescadores, la creadora de contenido de viajes Anastasia, que en su perfil 'anastasia.viajera' acumula miles de seguidores sobre los lugares más remotos y bellos que se deben visitar al menos una vez en la vida.