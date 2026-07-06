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El pueblo perfecto para unir senderismo, naturaleza y patrimonio medieval a 100km del centro de Madrid

Un pequeño pueblo en la Sierra Norte ofrece una escapada de senderismo y patrimonio rural tradicional.

Este pueblo de Madrid, es considerado como uno de los pueblo más bonitos y visitados de la comunidad

Este pueblo de Madrid, es considerado como uno de los pueblo más bonitos y visitados de la comunidad / Istock / Jose Miguel Sanchez

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Valeria López Peña

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Destaca por ser un refugio de arquitectura negra, caracterizada por un tono oscuro y uniforme, así como senderismo por la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón y una historia medieval que se remonta a la reconquista.

Al límite noreste de la Comunidad de Madrid, en un terreno dentro de la cuenca del Río Jarama, apenas 88 habitantes viven en La Hiruela, según datos del INE de 2025.

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Adriana Fernández

Debido a este aislamiento, La Hiruela recibió el título de fuero de Villazgo, con el que esta villa se liberaba de la jurisdicción de otra ciudad o señorío en la Edad Media.

El Ayuntamiento de La Hiruela explica que se desconoce el origen exacto del pueblo, pero "seguramente es medieval, a raíz de la repoblación de la zona tras la reconquista, entre los siglos XII y XIII".

El pueblo de La Hiruela entre las montañas

El pueblo de La Hiruela entre las montañas / Istock / Jose Ramiro Laguna

La institución añade que las viviendas, que emplean piedra, adobe y madera de roble, apenas han sufrido modificaciones desde su origen, de tal forma que las casas se abren paso a pequeñas huertas y prados de frutales tradicionales.

Pintoresco callejón formado por casas de piedra en la montaña de la Sierra de Madrid, Puebla de la Sierra.

Pintoresco callejón formado por casas de piedra en la montaña de la Sierra de Madrid, Puebla de la Sierra. / Istock / Jose Miguel Sanchez

Atracciones turísticas

La Oficina de Turismo es la encargada de gestionar las reservas para visitas guiadas, pero está cerrada durante el invierno (de enero a marzo). Aun así, se pueden agendar a través de la app y muchas veces son de acceso libre sin necesidad de reservar en horarios específicos.

Vista panorámica del encantador pueblo de La Hiruela

Vista panorámica del encantador pueblo de La Hiruela / Istock / JJFarquitectos

Cerrado de enero a marzo, el Museo Etnológico explora la vida cotidiana de los vecinos hace siglos. Otra atracción icónica es el Molino Harinero, ubicado al borde del río en esta zona montañosa, ya que es un punto clave para explicar la cercana relación de la población con el cereal.

Buscar por imagen o vídeo Vista panorámica del encantador pueblo de La Hiruela

Buscar por imagen o vídeo Vista panorámica del encantador pueblo de La Hiruela / Istock / JJFarquitectos

También figura La carbonera, ya que hasta el año 1950 la economía del pueblo se basaba en la producción de carbón vegetal de roble para venderlo en otros pueblo aledaños. Asimismo destacan la Casa Consistorial y la antigua escuela (que hoy es un centro social), el pilón y la Casa del Cura, iglesia de San Miguel Arcángel.

¿Cuáles son las rutas de senderismo?

Al formar parte de una Reserva de la Biosfera, los caminos están delimitados por sendas para proteger su biodiversidad. En cualquier caso, están señalizadas y son de dificultad baja.

Puerto de la Hiruela desde el cerro Salinero

Puerto de la Hiruela desde el cerro Salinero / Istock / Jose Ramiro Laguna

En concreto, actualmente hay tres rutas habilitadas. La más emblemática es la Senda de los Oficios de la Vida, que recorre los lugares más icónicos, como el molino harinero, el colmenar y la carbonera a lo largo de 2,7 km. Por su parte, la Senda de las Eras y Pila de Riego ofrece vistas panorámicas del pueblo y del valle del Jarama, un recorrido de 2,5 km.

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Vista aérea de la antigua ciudad de piedra con sus techos rojos de azulejos antiguos y su torre de la iglesia. La Hiruela Madrid

Vista aérea de la antigua ciudad de piedra con sus techos rojos de azulejos antiguos y su torre de la iglesia. La Hiruela Madrid / Istock / JJFarquitectos

Por último, la Senda de la Fuente Lugar ofrece un paseo más corto que atraviesa un túnel natural de cerezos, avellanos y abedules. Termina en la fuente Lugar tras recorrer 1,5 km. También hay está el camino De Molino a Molino, pero permanece cerrado por seguridad.

Fuente: El Periódico de España

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