El pueblo perfecto para primavera es una preciosa villa de origen medieval: en el corazón de una sierra declarada Patrimonio de la Humanidad y con unas casas palaciegas impresionantes
Se trata de una de las localidades más bonitas e icónicas de la isla de Mallorca.
Cuando hablamos de las islas más bonitas que se extienden por el Mediterráneo, tendemos a pensar primero en islas como Sicilia, Creta, o Malta, y solemos mencionar el archipiélago balear al final. Pero la belleza de este archipiélago tan especial es algo que siempre deberíamos tener presente cuando hablamos de la espectacularidad del Mediterráneo, una belleza que las hace dignas de los primeros puestos en las listas de las islas más bonitas.
Conformado por cuatro islas y diversos islotes, Baleares está repleto de pueblos y ciudades llenos de encanto y atractivo, los cuales, una vez visitados, no querrás abandonar nunca más. Uno de estos pueblos lo encontramos en Mallorca, en la costa noroeste de la isla, en pleno corazón de la Serra de Tramuntana, uno de los enclaves naturales más impresionantes que podemos encontrar en el archipiélago.
Un pueblo reconocido por la UNESCO
En el año 2011, las Naciones Unidas incluyeron a la lista de Patrimonio de la Humanidad la Serra de Tramuntana, dentro de la categoría de Paisaje Cultural. Así, dentro de esta catalogación se engloban tanto el entorno natural de la sierra como el paisaje cultural y tradicional que se extiende por él. Es aquí donde destaca el pueblo de Valldemossa, uno de los más bonitos y conocidos de toda Mallorca, en cuyo ambiente todavía se respira la historia de siglos atrás, y que ofrece la escapada perfecta para disfrutar de la primavera.
El hogar de una santa
En perfecta armonía con el entorno natural que lo rodea (repleto de olivos centenarios y encinares que parecen de cuento), y con una historia que se remonta a la época islámica, Valldemossa es una auténtica joya. Conformado por calles empedradas flanqueadas por casas de arquitectura tradicional, uno de los elementos más destacados se sitúa en el centro del pueblo. En la calle de la Rectoría se erige la casa natal de la única santa mallorquina: Santa Catalina Tomás, a la que se conoce con el sobrenombre de “La Beateta” y nacida en el 1531.
Un patrimonio con mucho encanto
En la parte más meridional del pueblo, alrededor de la plaza de Cartoixa, es donde se concentran gran parte de los monumentos de Valldemossa. Corazón cultural e histórico de la localidad, la Cartoixa de Valldemossa (Cartuja en castellano) fue residencia del rey Sancho I y residencia real hasta 1399, cuando fue cedida a los monjes cartujos, que transformaron el palacio en un monasterio que duró más de 400 años. Tiempo más tarde, la Cartuja se convirtió en una hospedería, en la que se alojaron personajes tan ilustres como Fréderic Chopin y su pareja George Sand, cuya habitación se ha adaptado como pequeño museo.
En la parte posterior de la Cartuja, junto al edificio del ayuntamiento, se extienden los Jardines del Rey Juan Carlos I, antiguo claustro de la cartuja y los cuales abrieron al público en 1960. Además de un agradable paseo por el pequeño laberinto verde que ofrece este jardín, envuelto por cipreses y plantas y flores de un amplio rango de colores, aquí también se encuentran los bustos de varios personajes ilustres que han pasado por el pueblo a lo largo de la historia.
Las afueras del pueblo
Después de recorrer el pueblo y descubrir rincones tan interesantes como los antiguos lavaderos o la farmacia de la plaza Ramon Llull (fundada por los monjes cartujos en el siglo XVIII), todo en un paseo acompañado de una deliciosa coca de patata, el dulce más típico de la zona, puedes acercarte a la ermita de la Santísima Trinidad, fundada en el siglo XVII y situada a diez minutos en coche del centro del pueblo. Un poco más arriba de la ermita se erige el monasterio de Miramar, fundado en el siglo XIII por el rey Jaume II, y que tiene el honor de haber albergado la primera imprenta de la isla en el siglo XV.
Para un poquito de sol y playa, el Puerto de Valldemossa es un destino ideal enclavado entre el mar y la montaña. Durante décadas, incluso siglos, punto crucial para la economía del pueblo, se conoce también como sa Marina o Cala Valldemossa, y ofrece un refugio perfecto para escapar del bullicio.
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