El pueblo perfecto para primavera es una preciosa villa de origen medieval: en el corazón de una sierra declarada Patrimonio de la Humanidad y con unas casas palaciegas impresionantes

Después de recorrer el pueblo y descubrir rincones tan interesantes como los antiguos lavaderos o la farmacia de la plaza Ramon Llull (fundada por los monjes cartujos en el siglo XVIII), todo en un paseo acompañado de una deliciosa coca de patata, el dulce más típico de la zona, puedes acercarte a la ermita de la Santísima Trinidad, fundada en el siglo XVII y situada a diez minutos en coche del centro del pueblo. Un poco más arriba de la ermita se erige el monasterio de Miramar, fundado en el siglo XIII por el rey Jaume II, y que tiene el honor de haber albergado la primera imprenta de la isla en el siglo XV.