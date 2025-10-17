El pueblo perfecto para una escapada de otoño está en Asturias: una de sus villas más bonitas, los bosques que la rodean hacen que sea un pueblo mágico

La zona de Taramundi es conocida por su artesanía de navajas y cuchillos, por lo que está considerada Zona de Interés Artesanal. A menos de un kilómetro del centro del pueblo se puede visitar el museo de la cuchillería, donde se exponen todo tipo de navajas y cuchillos artesanos, y donde se puede aprender más acerca de esta práctica local. Además de un video explicativo sobre el origen de la cuchillería en la villa, descubrir las herramientas y máquinas necesarias para su fabricación, y una visita a un taller donde se hacen demostraciones en vivo de la elaboración de navajas y cuchillos, en el museo de encuentra la navaja más grande del mundo, de 7 metros de largo y 1.500 kg de peso.