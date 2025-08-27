El pueblo de España perfecto para despedir agosto tiene un monumento Patrimonio de la Humanidad: hoteles por 40 euros y comida por 20
Un pueblo rodeado de naturaleza perfecto para una última escapada de verano donde disfrutar de uno de los valles más grandes e increíbles de España.
El caluroso mes de agosto está llegando a su fin, y que mejor forma de despedirse de él que con una escapada a uno de los pueblos más bonitos de España. Situado en Cataluña, este acogedor destino rural será el lugar ideal para desconectar de la rutina en las últimas semanas de verano.
Este pueblo es uno de esos lugares que debes visitar si estás buscando una escapada tranquila y rodeado de naturaleza. Un destino encantador que te cautivará con sus casas de piedra blanca y oscuros tejados que, además, ha recibido el sello de "Poble amb Encant” (Pueblo con Encanto), otorgado por la Agencia Catalana de Turismo. Este galardón solo lo han recibido otras 11 localidades más, pues su belleza y encanto hacen de este espacio uno de los más increíbles y acogedores de todo Cataluña.
El pueblo es Taüll, en Cataluña. Taüll cuenta con aproximadamente 300 habitantes y se encuentra situado en el Pirineo leridano, más concretamente en el Valle de Bohí en la comarca de Alta Ribagorza. El pueblo de Taüll está rodeado en su totalidad por un paisaje natural pirenaico, lo que lo convierte en un destino ideal para los amantes de la naturaleza y las actividades de montaña. Desde aquí podemos disfrutar de la enorme cantidad de paisajes que forman parte de Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici.
Un pueblo con encanto... románico
Uno de los emblemas por excelencia de Taüll es el rico patrimonio románico con el que cuentan. En el pueblo destacan dos iglesias: La iglesia de Santa María y la de Sant Climent. Esta última es la más importante de todas, pues se encuentra en la parte más baja del pueblo y es la obra más representativa del románico catalán. Fue construida en el siglo XII y de ella destaca su enorme torre de seis pisos que además, gracias a la proyección del videomapping, podemos ver como estaba pintada antiguamente.
Por otro lado, la iglesia de Santa María se encuentra en la plaza mayor del pueblo. Al igual que la de Sant Climent, esta enorme construcción está formada por una enorme torre campanario de cinco pisos. Ambas iglesias fueron declaradas en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad, lo que las hace aún más especiales y únicas.
Qué ver en Taüll
El pueblo de Taüll es un lugar ideal para la práctica de actividades de montaña, pues esta acogedora localidad catalana se encuentra situada en el Valle de Bohí, un entorno natural que cuenta con más de 200 kilómetros de senderos perfectos para disfrutar de sus frondosos paisajes naturales de la zona. Muy cerca del pueblo se encuentra el Parque Nacional de Aigüestortes, un entorno natural cuyo principal protagonista es el agua: aproximadamente 200 lagos de origen glaciar o estanques, además de los ríos, torrentes, cascadas y ciénagas.
En el Parque Nacional de Aigüestortes compartiremos espacio con especies como el Rebeco, el Águila Real, el Quebrantahuesos o especies amenazadas como el Urogallo. Pero si hay un animal estrella en este parque nacional es la nutria, pues gracias a la enorme cantidad de lagos y ríos, esta adorable especie se ha hecho con gran parte del terreno.
El parque ofrece una amplia lista de rutas de senderismo, perfectas para recorrer los preciosos paisajes naturales de la zona. Una de las más populares es la Ruta de la Nutria, un recorrido que nos permitirá apreciar la curiosa forma de U que tienen estos valles de origen glaciar. La dificultad es baja, por lo que es una opción perfecta para realizar con grupos grandes de edades variadas. Otras rutas que destacar son el Camino de Estany Llong y el Portarró de Espot, la Ruta de los 7 lagos o la Ruta de la Marmota, donde podremos disfrutar de las increíbles vistas al Macizo de Besiberri.
Dónde alojarse en Taüll
El pueblo de Taüll cuenta con una enorme variedad de lugares donde hospedarse durante el viaje. Una de las mejores opciones es el Alberg Taull, un espacio elegante y cómodo situado a 7 km de la estación de esquí de Boí Taüll. Ofrece WiFi gratis y desayuno incluido por tan solo 75 euros la noche.
Otra posibilidad es el Hotel Romànic, que cuenta con servicio de recepción abierto las 24 horas además de un restaurante, un bar o lounge. Por un precio que parte de los 42 euros la noche, el hotel incluye WiFi gratuita, piscina descubierta y servicios de lavandería y tintorería. Destacan otras alternativas como el Hostal Rural Sant Climent por 90 euros la noche o el Hotel Taüll por 63 euros la noche.
Gastronomía de Taüll
Una de las mejores formas de completar tu visita a Taüll es disfrutando de su deliciosa comida. Uno de los lugares más reconocidos es el Restaurant El Caliu Taüll, con un menú que ofrece elaboraciones como la trucha, el estofado de ternera o el conejo a la brasa con alioli por 23 euros por persona.
El Restaurante el Fai es un espacio cuidado y elegante que presenta una carta la cual incluye crema de boletus con foie o langostinos, los canelones de setas con salsa de boletus o la parrillada de verduras. El precio por persona oscila entre los 22 y los 30 euros. Por último, encontramos la Llesqueria l'Empriu, que por 24 euros por persona podemos disfrutar de un menú que incluye canelones de setas caseros, churrasco de cerdo a la brasa o cordero ecológico de la Ribagorça.
Cómo llegar
Para llegar al pueblo de Taüll en Cataluña, en caso de salir desde Barcelona, la mejor opción son las carreteras A-2 y N-230. Por esta vía tardaremos aproximadamente 3 horas y 30 minutos en llegar al pueblo.
