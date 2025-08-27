El pueblo de España perfecto para despedir agosto tiene un monumento Patrimonio de la Humanidad: hoteles por 40 euros y comida por 20

El parque ofrece una amplia lista de rutas de senderismo, perfectas para recorrer los preciosos paisajes naturales de la zona. Una de las más populares es la Ruta de la Nutria, un recorrido que nos permitirá apreciar la curiosa forma de U que tienen estos valles de origen glaciar. La dificultad es baja, por lo que es una opción perfecta para realizar con grupos grandes de edades variadas. Otras rutas que destacar son el Camino de Estany Llong y el Portarró de Espot, la Ruta de los 7 lagos o la Ruta de la Marmota, donde podremos disfrutar de las increíbles vistas al Macizo de Besiberri.