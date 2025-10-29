El pueblo perfecto para celebrar Halloween es el único excomulgado de España: tiene un castillo maldito y es conocido por ser refugio de brujas

Que Trasmoz esté excomulgado significa que la comunidad eclesiástica no acepta que participe o reciba los sacramentos de la religión católica. Pero con este pueblo zaragozano, la Iglesia fue un paso más allá y declaró que estaba maldito, algo que se ha hecho en pocas ocasiones a lo largo de la historia. El inicio de todo sucedió en 1255, debido a un enfrentamiento por la leña del Monte de la Mata, que proveía a esta población y a Monasterio de Veruela.