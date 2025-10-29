El pueblo perfecto para celebrar Halloween es el único excomulgado de España: tiene un castillo maldito y es conocido por ser refugio de brujas
Este pueblo realmente es único en España y pasar el día de Halloween allí es la mejor (o la peor) idea que se puede tener.
Son muchas las leyendas que recorren los diferentes pueblos de España, pero pocas son tan reales como la de Trasmoz, en Zaragoza, el único pueblo de todo el país que fue excomulgado por la Iglesia hace siglos y aún sigue así. Son pocas almas las que los habitan, al menos en vida, porque según cuentan las malas lenguas, los muertos continúan vagando por allí de vez en cuando. Pero no son los fantasmas, sino las brujas, las protagonistas de este pueblo.
Que Trasmoz esté excomulgado significa que la comunidad eclesiástica no acepta que participe o reciba los sacramentos de la religión católica. Pero con este pueblo zaragozano, la Iglesia fue un paso más allá y declaró que estaba maldito, algo que se ha hecho en pocas ocasiones a lo largo de la historia. El inicio de todo sucedió en 1255, debido a un enfrentamiento por la leña del Monte de la Mata, que proveía a esta población y a Monasterio de Veruela.
Refugio de brujas
Como no eran capaces de ponerse de acuerdo, el abad de Veruela decidió excomulgar a todos sus vecinos. Como excusa utilizó los rumores que hablaban de que era un refugio de brujas. El arzobispo de Tarazona aceptó y, después de ocho siglos, nadie ha intervenido para restablecer la situación primigenia. Los enfrentamientos seguían, así que en 1511 cayó una maldición sobre el pueblo con permiso del papa Julio II.
"Oh Dios de mi alabanza, no calles. Bocas de impíos y traidores están abiertas contra mí". Fueron los versos que recitó el abad, provenientes del salmo 108 de la Biblia en el que se utilizan para maldecir a los enemigos. Todo esto ocurrió durante casi 300 años, pero continuó también el siglo XIX. En aquella época, el poeta Gustavo Adolfo Bécquer acudió con su hermano a esta zona de Zaragoza para curarse de la plaga blanca y de beber tanta absenta.
De estar maldito a ser uno de los pueblos más populares de Aragón
Allí se enteró de las habladurías que corrían en torno a Trasmoz que, por cierto, había visto su castillo reducirse a cenizas -hay quien asegura que fue por culpa de la maldición-. Se sintió fascinado y muy atraído hacia esas leyendas de brujas del único pueblo maldito y excomulgado de España y escribió sobre él, alimentando aún más su historia. Según sus escritos, llegó incluso a vislumbrar a una de esas brujas que se decía que habitaban allí.
"La tía Casca era famosa en todos estos contornos, y me bastó distinguir sus greñas blancuzcas que se enredaban alrededor de su frente como culebras, sus formas extravagantes, su cuerpo encorvado y sus brazos disformes, que se destacaban angulosos y oscuros sobre el fondo del fuego del horizonte, para reconocer en ella a la bruja de Trasmoz". Esto aparecía en una de las cartas que se publicaron en 'El Contemporáneo' a lo largo del año 1864.
La maldición hoy es tan solo parte de la historia de Trasmoz y ha acabado por convertirse en la mayor bendición del pueblo. Ahora lo que queda del castillo funciona como Museo de la Torre, el Caballero y la Brujería, y por todos sus rincones hay referencias a las brujas que viven allí a mucha honra de serlo. Trasmoz es un pueblo de brujas y bajo una maldición. Un pueblo donde el Día de Todos los Santos -o Halloween- se vive de una manera distinta.
