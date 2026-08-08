El pueblo más pequeño de La Rioja tiene solo 7 habitantes, pero será el mejor lugar de la provincia para ver el eclipse total: un valle rodeado de montañas, cielos oscuros y carreteras casi vacías

Mientras miles de personas preparan ya dónde observar el gran eclipse total de Sol del 12 de agosto, un pequeño pueblo riojano se ha colado entre las recomendaciones de astrónomos y aficionados. Apenas viven siete personas durante todo el año, pero sus escasas luces nocturnas, el horizonte despejado y su posición dentro de la franja de totalidad lo convierten en uno de los lugares más interesantes de La Rioja para contemplar uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las próximas décadas.

Sara Fernández García

Se llama Villarroya y forma parte de la comarca de Arnedo, un territorio de montaña donde el silencio sigue siendo una de las principales señas de identidad. Villarroya figura desde hace años como el municipio menos poblado de La Rioja. Su caserío, formado por un reducido conjunto de viviendas de piedra, se levanta entre montañas del valle del Cidacos, lejos de las grandes ciudades y de las principales carreteras.

Esa tranquilidad es precisamente una de sus mayores ventajas para quienes buscan un buen lugar desde el que observar el eclipse. La escasa población se traduce en una contaminación lumínica muy reducida, esencial cuando llega la noche y necesaria para disfrutar de fenómenos tan únicos como este. Si a eso le sumas que está dentro de la franja desde la que podrá contemplarse la totalidad del eclipse, tienes el lugar perfecto para vivir este espectáculo.

El pueblo de Villarroya presenta construcciones de la Edad Media / Rodelae | Wikicommons

Aunque numerosos municipios riojanos ofrecerán buenas condiciones de observación, Villarroya aparece con frecuencia entre los lugares recomendados por especialistas precisamente por es cielo oscuro con poca masificación y un horizonte abierto sobre el paisaje. Además, la previsión de la AEMET y otros organismos dedicados al seguimiento del eclipse también sitúa el interior del valle del Ebro y buena parte del interior de La Rioja entre las zonas con mejores probabilidades de disfrutar de cielos despejados frente a la cornisa cantábrica.

Mucho más que un lugar para ver un eclipse

Villarroya es uno de los pueblos con menos habitantes de todo España / Rodelae | Wikicommons

Pero ya que te has animado a viajar hasta Villarroya para ver el eclipse, no dejes de disfrutar de este pueblo que conserva la imagen tradicional de las pequeñas localidades serranas de La Rioja, con calles estrechas, casas de piedra y un ritmo de vida completamente alejado del turismo masivo. En pocos minutos puedes recorrerlo, aunque el verdadero interés esát en el paisaje que lo rodea. En los alrededores hay varios caminos rurales que atraviesan barrancos, laderas y pequeños bosques característicos del valle del Cidacos. Es posible que no te cruces con nadie más en tu paseo y puedas disfrutar de las vistas en plena soledad.

Villarroya permite descubrir algunos de los paisajes más desconocidos del sur de La Rioja, donde la montaña sustituye a la imagen más habitual de viñedos tan asociada a la región. No te pierdas tampoco otros enclaves de interés geológico y paleontológico que han dado fama a esta zona por la presencia de importantes yacimientos de huellas de dinosaurio.