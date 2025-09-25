El pueblo más pequeño de Extremadura es también uno de los más bonitos: tiene el convento más pequeño del mundo y no llega a los 100 habitantes

Por ahí perdido, en la falda de la Sierra del Pedroso, a medio camino entre las ciudades de Plasencia y Cáceres, encontramos un pequeño remanso de paz, rodeado de bosques y montañas y a poco más de 10 kilómetros del río Tajo. Fue el sitio elegido por un grupo de carboneros que, en el siglo XIV, explotaban los bosques de la zona y decidieron construir un asentamiento.