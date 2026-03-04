El pueblo más pequeño de España solo mide 250 metros: se fundó sobre un convento del siglo XVII y tiene solo 6 calles y 100 habitantes
Cuenta con una iglesia del siglo XIX y está muy cerca de uno de los parques naturales más impresionantes del país.
La diferencia entre las ciudades y los pueblos es enorme. Mientras que unas están llenas de gente, ruido y vida, otros son mucho más silenciosos, no son tan agobiantes y relajan a cualquiera que los visite. Algunos de los pueblos favoritos de la gente para irse de vacaciones son Albarracín, Santillana del Mar, Cadaqués, o Llanes. Sin embargo, hay otro que, si bien no es tan conocido, también merece mucho la pena.
Es el pueblo más pequeño de España, mide 250 metros y cuenta con tan solo 6 calles y poco más de 100 habitantes. Si esta Semana Santa quieres hacer un viaje diferente y desconectar al 100% de la rutina, deberías apuntarlo en tu lista. Además, pese a su pequeño tamaño tiene una historia de lo más curiosa, ya que fue fundado sobre un convento.
Un pueblo con un origen especial
Hablamos de Llocnou de la Corona, el pueblo más pequeño de España. Solo tiene casco urbano, y se encuentra en la provincia de Valencia, muy cerca de la capital y del Parque Natural de la Albufera. Su origen se remonta a un convento del siglo XVII que fue abandonado. Tras su desaparición, los trabajadores de huertas de la zona comenzaron a agrupar sus viviendas en el lugar, dando lugar al pueblo que conocemos hoy en día.
Aunque sea el pueblo más pequeño del país, tiene cosas que ver. La más importante es la Iglesia Parroquial de la Virgen del Rosario, situada donde antes estaba una ermita. Comenzó a construirse en 1899 y tiene un estilo neogótico encantador. Si visitas la localidad deberías adentrarte en ella, ya que su interior cuenta con un retablo neoclásico muy bonito.
Una zona impresionante
Llocnou de la Corona pertenece a la comarca de L’Horta Sud, formada por pueblos como Alcàsser, con el Castillo-Palacio de la Baronía y la Iglesia Parroquial de Sant Martí; Torrent, con la Torre de Torrent y la Iglesia de la Asunción; o Catarroja, con un puerto de madera con acceso a la Albufera, uno de los parques naturales más impresionantes de España que deberías visitar al menos una vez en la vida.
Cuenta con el lago de agua dulce más grande del país, más de 350 especies de aves y un ecosistema único con dunas y bosques. Algunos de sus sitios más destacados son El Palmar, una pedanía de 800 habitantes rodeada de cultivos de arroz; el Centro de Interpretación Racó de l'Olla, perfecto para avistar aves; y el Mirador de la Gola de Pujol, ideal para ver el atardecer.
Síguele la pista
Lo último