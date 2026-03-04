El pueblo más pequeño de España solo mide 250 metros: se fundó sobre un convento del siglo XVII y tiene solo 6 calles y 100 habitantes

La diferencia entre las ciudades y los pueblos es enorme. Mientras que unas están llenas de gente, ruido y vida, otros son mucho más silenciosos, no son tan agobiantes y relajan a cualquiera que los visite. Algunos de los pueblos favoritos de la gente para irse de vacaciones son Albarracín, Santillana del Mar, Cadaqués, o Llanes. Sin embargo, hay otro que, si bien no es tan conocido, también merece mucho la pena.