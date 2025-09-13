¿Sabes cuál es el pueblo más pequeño de Córdoba?

El calendario festivo de esta localidad no es menor que en otras de mayor tamaño. Desde una Semana Santa con cuatro sencillas procesiones hasta las matanzas del mes de diciembre, tan características de la comarca. La Candelaria, el Carnavalillo, la feria de Santo Domingo de Guzmán, la fiesta de Santa Catalina, patrona del pueblo, o la romería de la Virgen de Guía son algunas de las fiestas más celebradas en Fuente la Lancha. En esta última, los lancheros precesionan con antorchas compañanando a la venerada imagen hasta la ermita de Santo Domingo, uno de los rincones con encanto de este municipio del norte de la provincia.