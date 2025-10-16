El pueblo con menos vecinos de la Comunitat Valenciana está en Castellón: "Como no hay gimnasio, te vas a la montaña"

Los parajes de alta montaña que rodean al municipio son el principal aliciente para los visitantes. Una infinidad de rutas con barrancos asombrosos, espacios boscosos de carrascales -los más importantes del territorio valenciano-, comunidades de pastos vegetales -donde campa el ganado vacuno- y algunas de las masas mejor conservadas de quejigar de la Comunitat, que constituyen uno de los paisajes más exuberantes de todo el territorio valenciano.