El pueblo por donde pasa la línea central del eclipse tiene puerto pesquero, faro y un paseo llano: allí la totalidad será de las más largas de España

Quedan 15 días para recibir la ansiada cita del verano: el eclipse solar total que bañará el cielo del norte de España el próximo 12 de agosto, con los últimos rayos del atardecer, una escena de película que solo podrán disfrutar tres países del mundo, y entre ellos es precisamente este quien tendrá unas vistas privilegiadas.

Adriana Fernández

La franja de totalidad cruzará de noroeste a este, concentrado en el respectivo cuadrante de la península: Galicia, Asturias, León, Zamora y Palencia, donde el Sol estará más alto sobre el horizonte, una característica fundamental para poder disfrutar del evento.

Sin embargo, a estas alturas las masas ya se han organizado, y más vale que tengas todo reservado si no quieres llevarte el chasco de quedarte sin eclipse. Por eso hoy te traemos un pequeño pueblo poco masificado y mucho menos conocido donde podrás verlo con la tranquilidad del entorno rural y las vistas del mejor de los enclaves. Hoy hablamos de Luarca.

Rompeolas de Luarca / Istock / Oscar Fiz Tabernero

El pueblo perfecto para ver el eclipse

Capital del Concejo de Valdés, en la costa occidental del Principado de Asturias, Luarca es conocido popularmente como "La Villa Blanca de la Costa Verde", encajonado de manera espectacular en la desembocadura del río Negro, entre acantilados recortados, un entorno de un verde intenso y playas de arena oscura.

Entorno paisajístico de Luarca / Istock / Oscar Fiz Tabernero

Al ser una villa orientada al mar y al oeste, ofrece un horizonte limpio sobre el agua del Cantábrico, ideal para ver la corona solar reflejada en el océano. Mientras que en otras zonas de España la oscuridad durará apenas un minuto, en Luarca se alcanzará una de las duraciones máximas de la España peninsular: 1 minuto y 50 segundos de totalidad, es decir, 110 segundos de absoluta oscuridad.

Vista del puerto en el pueblo costero de Luarca, con la flota de barcos de pesca amarrados / Istock / David Andres

Pueblo marinero bañado por el Cantábrico, a diferencia de otros de su provincia como Lastres o Cudillero, Luarca es llana y accesible, lo que te permitirá moverte a pie sin necesidad de coches o transporte público, y poder disfrutar con calma de un espacio que invita a pararlo todo.

Luarca es famosa por su tradición pesquera. / Istock / Miguel Angel Redondo Galvan

Nombrada Villa por su relevancia comercial y parte de la Red de Pueblos Mágicos de España, la lista de imprescindibles de Luarca destaca por lo inusual, dado que uno de sus lugares más bellos es, precisamente, su cementerio, considerado uno de los más bonitos y espectaculares de Europa.

Cementerio de Luarca / Istock

Barrios y patrimonio: qué ver

Como no puede ser de otra manera al tratarse de zonas costeras, otro de sus grandes destacados es el antiguo barrio de los pescadores, el Barrio Cambaral, en la parte oriental del territorio. Blanco, estrecho y empinado, su imagen responde a la pizarra y su historia, a hacerse al mar, con la Mesa de Mareantes y Navegantes de los siglos XIV y XV, donde los marineros locales decidían si las mareas eran aptas para faenar.

El barrio del puerto, Luarca / Istock / David Andres

Así mismo, en la parte alta del pueblo, el Barrio de Villar recoge la huella indiana de sus antepasados de finales del XIX y principios del XX, aquellos que fueron y regresaron del nuevo mundo convertidos en grandes tenedores para montar fincas como Villa Excelsior o las Casas de las Familias Indiana, con palmeras en sus jardines.

Al fondo, Faro de Luarca / Istock

Pero si aceptas un consejo, pasea por el pueblo, estas son las maravillas que podrás encontrar en tu camino:

El Faro y la Atalaya: Construido en 1862 en la punta del Fangar, vigila los acantilados. Junto a él se encuentra la Ermita de la Virgen de la Blanca y el famosísimo cementerio.

Construido en 1862 en la punta del Fangar, vigila los acantilados. Junto a él se encuentra la y el famosísimo cementerio. Los Puentes del Río Negro: Siete puentes que cruzan el río antes de fundirse con el mar. El más famoso es el Puente del Beso.

Siete puentes que cruzan el río antes de fundirse con el mar. El más famoso es el El Palacio del Marqués de Gamoneda: Un impresionante edificio barroco datado en el siglo XVIII.

LA LEYENDA Según la tradición medieval, un pirata llamado Cambaral fue herido y capturado por el gobernador de Luarca. La hija de este lo cuidó, ambos se enamoraron y trataron de escapar, pero el padre los sorprendió abrazados en el puente del puerto, hoy el Puente del Beso y, ciego de ira, los decapitó. Se dice que los cuerpos quedaron abrazados y sus cabezas rodaron al mar mientras se daban un último beso.

Casco antiguo de Luarca / Istock

El mejor lugar para ver el eclipse será a los pies del faro y Atalaya, pero recuerda que, más importante que el sitio, es seguir estos consejos: