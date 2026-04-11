El pueblo que parece sacado de una película de Almodóvar: con una fortaleza de origen musulmán, un entorno natural privilegiado y una tradición única en España
Este municipio manchego cuenta con una fortaleza de origen musulmán, un entorno volcánico y una fuerte tradición cultural que no existe en otro lugar.
Si estás buscando un destino diferente dentro de Castilla-La Mancha, de esos que no aparecen siempre en las rutas habituales, Calzada de Calatrava puede ser una opción de lo más interesante. Esta localidad de Ciudad Real está llena de curiosidades, pero no deja de lado su vida cotidiana en favor del turismo.
Sin embargo, hay algo que lo diferencia del resto de municipios de su entorno, y tiene que ver con la historia reciente vinculada al cine. Aquí nació en 1949 Pedro Almodóvar, y aunque su filmografía no se desarrolla directamente en su pueblo natal, sí hay una relación evidente entre ese paisaje, esa forma de vida y el universo que aparece en muchas de sus películas y que recuerdan a esa estética tan reconocible del manchego.
La conexión con el cine
La figura de Pedro Almodóvar sigue muy presente en el municipio. Más allá de haber nacido aquí, la relación del cineasta español con el lugar se mantiene a través de iniciativas culturales y de la propia identidad local, lo cual también ha contribuido a que su figura se haya convertido en al gran reclamo turístico de la localidad.
Uno de los ejemplos más claros es el Festival Internacional de Cine de Calzada de Calatrava, que se celebra cada año y que ha contribuido a situar el nombre del pueblo dentro del circuito cultural.
El Juego de las Caras: una tradición única vinculada al Viernes Santo
Si hay una costumbre que distingue de verdad a Calzada de Calatrava es el Juego de las Caras, una celebración singular que tiene lugar cada mañana del Viernes Santo y que fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.
El origen de este juego se remonta a interpretaciones populares sobre el reparto de las vestiduras de Cristo entre los soldados romanos tirando los dados. A partir de ahí, la tradición ha evolucionado hasta convertirse en un juego de azar en el que se lanzan monedas al aire y se apuesta por “caras” o “cruces”.
Lo llamativo no es solo el juego en sí, sino el ambiente que genera, ya que durante ese día, las calles y bares del municipio se llenan de corrillos donde vecinos y visitantes participan o simplemente observan cómo se repiten las tiradas. Durante el evento, Calzada de Calatrava llega a quintuplicar su población habitual de casi 3.700 vecinos.
Qué ver y cómo encajar la visita en una ruta por la zona
Uno de los elementos más visibles de Calzada de Calatrava es la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, situada en el centro del pequeño municipio y que funciona como punto de referencia para recorrerlo.
La iglesia actual es el resultado de distintas fases constructivas, con orígenes que se remontan al siglo XVII pero con modificaciones posteriores y de hace tan solo 100 años.
Más allá del propio núcleo urbano de Calzada de Calatrava, el interés está también en lo que la rodea. Una rápida visita al municipio puede encajar fácilmente dentro de un recorrido más amplio por el Campo de Calatrava, una zona poco explotada turísticamente pero muy singular. Esta comarca tiene un rasgo poco habitual en la península: su origen volcánico. Aunque no se trata de un paisaje abrupto, sí presenta elementos característicos como cráteres, conos volcánicos y lagunas formadas por antiguas erupciones. Todo ello foma parte del Geoparque Volcanes de Calatrava.
Aunque tal vez no lo percibas a simple vista, sí que condiciona el territorio, ya que los suelos, las formas del relieve y la vegetación responden a ese pasado geológico. Anímate a hacer una ruta por sus espacios naturales para poder identificar estos elementos con mayor claridad. Aprovecha también para acercarte a lo alto de un cerro donde están los restos del Castillo de Salvatierra, que perteneció a la Orden de Calatrava y que protagonizó algunas batallas.
También es posible combinar la visita al pueblo que vio nacer a Almodóvar con otros municipios cercanos, como el tan popular Almagro.
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