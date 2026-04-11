El pueblo que parece sacado de una película de Almodóvar: con una fortaleza de origen musulmán, un entorno natural privilegiado y una tradición única en España

Sin embargo, hay algo que lo diferencia del resto de municipios de su entorno, y tiene que ver con la historia reciente vinculada al cine. Aquí nació en 1949 Pedro Almodóvar, y aunque su filmografía no se desarrolla directamente en su pueblo natal, sí hay una relación evidente entre ese paisaje, esa forma de vida y el universo que aparece en muchas de sus películas y que recuerdan a esa estética tan reconocible del manchego.